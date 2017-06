Peters ist etwas zu gierig

Judoka holt Bronze bei European Cup / „Es war eine Zwischenstation“

Rotenburg - Zwei Monate vor der Judo-Weltmeisterschaft in Budapest ist der ehemalige Rotenburger Dimitri Peters schon in guter Form. Beim European Cup im slowenischen Celje-Podcetrtek holte der Judoka in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm die Bronzemedaille.