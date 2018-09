Pesch macht Anderlingen nass

Lukas Tohoff (am Ball) hängt Brian Müller ab und nimmt im Mittelfeld Tempo auf. - Foto: Woelki

Unterstedt - Von Vincent Wuttke. Der Druck lastete auf den Schultern der Kreisliga-Fußballer der SG Unterstedt. Die zweite und dritte Herrenmannschaft des Vereins hatte auf eigener Anlage zuvor bereits Siege eingefahren und die Tabellenführung damit jeweils verteidigt. Nun wollte das Team von Trainer Uwe Delventhal nachlegen und selbst den „Platz an der Sonne“ behaupten. Das gelang durch einen 5:1 (4:1)-Sieg gegen den SV Anderlingen.

„In der ersten Hälfte waren wir kurz nah dran, den perfekten Vereinstag zu versauen“, bemerkte Delventhal, dessen Kompagnon Fabian Knappik im Urlaub weilte. Er dachte an den frühen Rückstand.

Bei dem klaren Erfolg profitierten die Hausherren auch vom Verletzungspech des Gastes. So musste Anderlingens Torwart Torsten Viebrock in der 42. Minute raus. Er hatte sich den Rücken ohne Fremdeinwirkung verdreht. Das Problem: Ersatzkeeper Niels Burfeindt hatte sich vor zwei Wochen beim 0:2 gegen den Rotenburger SV II ebenfalls verletzt. Also musste Rechtsaußen Leon Braasch zwischen die Pfosten. „Es war auf jeden Fall nicht geplant, dass er ins Tor geht. Aber bei uns hat auch alles negativ zusammengepasst“, sagte Trainer Volker Steffens.

Als Braasch im Kasten übernahm, stand es bereits 1:4. Dabei hatte er selbst noch das 1:0 für die Gäste aus dem Nordkreis erzielt (8.). Doch das Eigentor von Kevin Ahrens nach einer Hereingabe von Tobias Delventhal leitete den Unterstedter Sieg ein (12.). Der überragende Wolfgang Pesch (22./41.) und Daniel Moderau mit der Pike (38.) besorgten die frühe Entscheidung. Dennoch bemerkte Delventhal: „In der ersten Hälfte waren wir schlecht organisiert und haben uns auf das Gebolze eingelassen. Wir waren aber effektiv.“ Nach der Pause plätscherte die Begegnung dahin. Unterstedt war darauf bedacht, den sicheren Sieg nicht in Gefahr zu bringen, und Anderlingen wollte ein Debakel vermeiden. Pesch besorgte mit seinem dritten Tor den Endstand (89.). „Er hat einen super Tag erwischt“, lobte Delventhal.

Der Coach muss zukünftigallerdings auf Dogan Örper verzichten. Der Spielmacher war über seine Joker-Rolle zu Saisonbeginn erbost und ist nun raus. „Seinen Pass haben wir aber noch. Den bekommt er erst, wenn wir die Vereinssachen von ihm haben“, bemerkte Delventhal.