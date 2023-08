Pesch-Dreierpack reicht bei Friesens Comeback nicht

Von: Hendrik Denkmann

Wolfgang Pesch verpasst zunächst den Ausgleich, trifft dann aber noch dreimal. © Bloemer

In einer ereignisreichen Partie kämpft sich Unterstedt mehrfach zurück, verliert am Ende aber knapp gegen Osterholz-Scharmbeck.

Unterstedt – Schon das zweite Mal innerhalb von acht Tagen kam Patrick Werna zum gleichen Fazit. „Verlieren musst du das Spiel nicht“, sagte der Trainer der SG Unterstedt nach dem 4:5 (0:2) beim Fußball-Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck. Auch nach dem 0:4 gegen den SV Ippensen, den der Aufsteiger über weite Teile der Partie im Griff gehabt hatte, hatte Werna ähnliche Worte gefunden. „Der Gegner braucht weniger Aufwand für ein Tor, wir dafür umso mehr.“

Gegen Osterholz-Scharmbeck kam denn auch noch Spielpech dazu. Verteidiger Janno Hornig rutschte der Ball bei einem Klärungsversuch rund 16 Meter vor dem Tor so über den Fuß, dass er über Keeper Phillip Krüger ins Netz flog (9.). „Phillip hat dabei in die Sonne geschaut“, berichtete Werna. „Dabei waren wir zu dem Zeitpunkt eigentlich gut im Spiel, ohne selbst große Chancen zu haben.“ Im Anschluss verflachten die eigenen Bemühungen, die Gastgeber bekamen Aufwind und erhöhten durch Felix Westphal (25.).

Pesch verpasst das 2:2

„In der ersten Halbzeit waren wir zu inkonsequent. Wir wollten nach der Pause den Druck erhöhen“, erzählte der Coach. Nach sieben Minuten münzte Daniel Moderau mit einem direkt verwandelten Freistoß den Plan in Zählbares um. Keine 60 Sekunden später hatte Wolfgang Pesch den Ausgleich auf dem Fuß, vergab jedoch. Jubeln durften wiederum Osterholz‘ Jan Brinkmann und Juri Kiekhöfer nach ihrem Doppelschlag zum 4:1 (56./59.). „Wir hatten von außen immer das Gefühl, da geht noch was“, meinte Werna und erhielt die Bestätigung von Pesch, der noch dreimal netzte (83./90.+6/90.+7). Da allerdings auch Christoph Oberschelp einschob (84.), behielten die Gastgeber die Punkte zu Hause. „Wir bekommen zwar ein Lob vom Gegner. Was aber zählt, sind Punkte“, betonte Werna. Immerhin: Stürmer Jan Friesen feierte in der 63. Minute sein Comeback nach längerer Verletzungspause.