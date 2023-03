Persönliche Bestmarke für Sievers beim Heimsieg der Hurricanes

Von: Matthias Freese

Glückwunsch vom Mitspieler: Tom Friedrichs (vorne rechts) klatscht Hauke Sievers ab, nachdem der Top-Scorer wieder getroffen hat. © Freese

Hauke Sievers hat erstmals die 40-Punkte-Marke erreicht und seine Hurricanes zum Klassenerhalt geworfen. Daher ist er unser Spieler des Wochenendes.

Scheeßel – Ganz sicher war sich Sebastian Roy nach dem Spiel nicht. „Ich glaube nicht“, überlegte der Coach der BG ‘89 Hurricanes. Für endgültige Aufklärung sorgte Hauke Sievers selbst: „Nein, im Herrenbereich habe ich es noch nicht geschafft.“ 40 Punkte in einer Partie, erzielt beim 96:90-Sieg der Oberliga-Basketballer gegen die Schapen Sharks, sind für den 33-Jährigen also ein „Career High“, ein Bestwert der bisherigen sportlichen Laufbahn. „Einrahmen werde ich mir das aber nicht“, bleibt Sievers gewohnt bescheiden.

Ohnehin hat das Durchbrechen dieser magischen Grenze im Basketball für ihn keinne allzu hohen Stellenwert. „Persönlich ist es nett, natürlich war es auch ein außergewöhnliches Spiel, aber viel wichtiger ist doch der Klassenerhalt.“ Der gelang den Hurricanes durch diesen Erfolg nämlich vorzeitig. „Und wir sind froh, dass wir kein Endspiel mehr haben.“

„Der Ehrgeiz ist ja trotzdem da“

Dass Hauke Sievers der Dreh- und Angelpunkt der Hurricanes ist, ist unbestritten. „Nicht umsonst ist er der Top-Scorer der Liga“, verweist sein Trainer auf die 396 Punkte, die der Forward in 17 Spielen erzielte. Gegen Scharpen waren vier Dreier darunter – und zehn von elf Freiwürfen rauschten durch die Reuse. Zudem erzielte Sievers die letzten sieben Punkte, also ganz wichtige. „Ich zähle da nicht mit, aber Sebastian ist so derartig fix mit dem Auszählen, dass ich das schon vor dem Duschen mitbekommen habe“, meint der Matchwinner schmunzelnd mit Blick auf seine Ausbeute.

Mit seiner Quote könnte Sievers mit Sicherheit höher als in der Oberliga spielen. „Ich würde es mir auch zutrauen, aber ich fühle mich hier wohl. Außerdem würde sich der Aufwand nicht lohnen, das hätte für mich nicht den Reiz. Und die Prioritäten verschieben sich auch“, sagt er. „Der Ehrgeiz ist ja trotzdem da.“ Zudem hat der Projektmanager für die Hurricanes schon in der 2. Regionalliga gezockt, aber während seiner Studiumszeit auch für die TSG Westerstede, mit der er sogar in die 1. Regionalliga aufstieg. Er kehrte jedoch 2016 zurück zu seinem Heimatverein und ist seitdem so etwas wie der Leader. „Natürlich läuft der Ball viel durch meine Hände“, weiß er. Das war auch Samstag so. „Wir haben gemerkt, dass wir das Spiel mit der Defense nicht gewinnen werden. Für die 90 Punkte gegen fünf Leute (Schapen war nur mit fünf Spielern angereist, Anm. d. Red.) würde uns ein Defensecoach verprügeln. Also mussten wir eine Schippe drauflegen.“ Er selbst tat es ebenfalls. „Ich war im Tunnel, im Flow. Und dann fielen Würfe, die sonst eher nicht fallen.“

Coach der U8

Gut für die Hurricanes, die auch sonst von Hauke Sievers profitieren. Zwar ist er nicht mehr als Sportvorstand tätig („Das war nicht mehr zu schaffen“), doch trainiert er zusammen mit Lebensgefährtin Andrea Baden seit einiger Zeit die U 8 des Vereins zweimal die Woche. „Das ist super, das macht Spaß“, findet Sievers. „Und die Gruppe wächst, im Schnitt sind 15 Kinder da.“