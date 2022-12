Patrick Peter verwandelt die Ecke gegen Anderlingen direkt

Von: Hendrik Denkmann

Es wurde um jeden Ball gekämpft: Immer wieder kam es zu hart geführten Zweikämpfen wie hier zwischen Visselhövedes Kapitän Patrick Peter (l.) und Anderlingens Mannschaftsführer Andre Steffens. © Denkmann

In einem Spiel auf schwachem Bezirksliga-Niveau steuert Visselhövedes Kapitän gegen spielstarke Gäste aus Anderlingen beim 3:0 zwei Tore bei.

Visselhövede – Die Freude über den 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Anderlingen zum Jahresabschluss wich bei Trainer Thomas Heidler schnell der Trauer um die eigene Entlassung, die der Vereinsvorsitzende Markus Hoyer ihm Mitte der Woche mitgeteilt hatte. „Ich habe alles Elias (Jockusch, Co-Trainer, Anm. d. Red.) und Luca Griech überlassen, wollte der Mannschaft an der Seite aber dennoch parat stehen“, erklärte der scheidende Chefcoach des VfL Visselhövede nach dem letzten Heimspiel mit seinen Bezirksliga-Fußballern.

Dem Ergebnis gewann er dennoch etwas Gutes ab: „Wir sind so gestartet wie in der Hinrunde.“ Auf die Auftaktniederlage gegen Spitzenreiter FC Worpswede ließen die Heidestädter einen Drei-Tore-Erfolg gegen Anderlingen folgen. Nach diesem sah es allerdings in den ersten 45 Minuten keinesfalls aus. „Sie haben selbst auf diesem Platz guten Fußball gespielt“, lobte Heidler die Leistung der Gäste auf dem teils gefrorenen und daher harten Rasen. Auch Kapitän Patrick Peter erkannte an: „Anderlingen hat mich beeindruckt. Die sind definitiv eine der spielstärksten Mannschaften.“ Seine Mitspieler hätten das „Kampfspiel“ aber angenommen. „Darauf hatten wir auch Bock. Es sollte ein versöhnlicher Abschluss werden, nachdem wir es in den letzten Wochen nicht geschafft hatten zu punkten“, betonte Visselhövedes linker Mittelfeldspieler, der selbst zum Mann des Samstagnachmittags wurde. Sein Tor zum 1:0 war der Brustlöser für die bis dahin schwach auftretenden Gastgeber (45.+2). Zeitgleich war Patrick Peters Treffer auch überhaupt die erste Möglichkeit für Visselhövede. Bis zu dem Zeitpunkt fanden nur die Gäste statt. Von Beginn an presste Anderlingen hoch an und holte sich den Ball nach eigenem Verlust umgehend wieder. Lange Pässe hinter die Abwehrreihe der Heidler-Elf fanden allerdings in der Anfangsphase ebenfalls keinen Abnehmer. Erst als Kapitän Andre Steffens drei Meter vor dem Tor an Keeper Max Kregel und Linksverteidiger Michael Lohmann scheiterte, wurde es erstmals gefährlich (25.). Ansonsten verlagerte sich das Spiel meist ins Mittelfeld und es gab viele kleinere Fouls auf beiden Seiten.

Jorzicks Tor gibt Visselhövede Luft

Nach der Pause hatte Visselhövede die Spielkontrolle übernommen. „Das haben wir uns auch so vorgenommen“, meinte Heidler. Nach einem Steckpass von Jelle Wegener auf Patrick Peter scheiterte der Kapitän an Torwart Arne Treu (46.). Fortan entwickelte sich ein Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Jedoch brachten weder Peter, Finn Vollmer und Marco Jorzick den Ball im Netz auf der einen Seite unter, noch gelang dies Anderlingen auf der anderen. Letztlich war es aber doch Jorzick, der auf 2:0 erhöhte (82). „Das hat uns Luft gegeben. Wir haben die Tore zum jeweils richtigen Zeitpunkt geschossen“, freute sich Patrick Peter, der selbst den letzten Treffer mit einer direkt verwandelten Ecke in der Nachspielzeit nachlegte (90.+6).