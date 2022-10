Patrick Peter trifft direkt beim Comeback

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Kapitän Patrick Peter kehrte in Viselhövedes erste Elf zurück. © Ludwig

Der VfL Visselhövede hat nach zuletzt drei sieglosen Spielen wieder gewonnen. Einer der entscheidenden Faktoren für den Dreier war Rückkehrer Patrick Peter.

Visselhövede – Elias Jockusch wahrt auch in dieser Bezirksliga-Saison seine weiße Weste. „Das kann man so sagen. Das ist unglaublich. Es war aber auch ein hochverdienter Sieg. Wir haben eine richtig starke erste Halbzeit gespielt“, lobte der Co-Trainer des VfL Visselhövede, der den urlaubenden Chefcoach Thomas Heidler an der Seitenlinie vertrat und als Alleinverantwortlicher insgesamt schon zum fünften Mal siegreich blieb. Seine Fußballer gewannen auf eigener Anlage gegen den SV Pennigbüttel mit 3:1 (2:0) und beendeten damit die Negativserie von zuletzt drei sieglosen Partien.

Taktisch umgestellt hatte Jockusch allerdings kaum etwas. „Wir waren aber griffiger, mutiger mit dem Ball und haben nicht mehr so viele lange Bälle geschlagen“, berichtete der Co-Trainer, der in Patrick Peter einen „Comebacker“ verzeichnete. Visselhövedes Kapitän kehrte nach überstandener Verletzung in die erste Elf zurück und schoss direkt das 3:0 (48.). „Es ist schon was anderes, ob du mit ihm oder ohne ihn spielst“, gab Jockusch zu. Der 33-Jährige war auch in der Anfangsphase direkt zum Reagieren gezwungen. Lennard Haffke, der nach Pause aufgrund einer Überdehnung am Fuß in der Vorwoche erstnals wieder eingewechselt worden war, bekam in der zehnten Minute gegen Pennigbüttel erneut „einen drauf“, erklärte Jockusch. Atdhe Haliti kam in die Partie. Unmittelbar danach besorgte Finn Vollmer die Führung (11.). Die einzige Sturmspitze erhöhte zudem noch vor der Pause (32.). Als Jan-Hendrik Warncke in der zweiten Hälfte nach einem Foul Gelb-Rot sah (78.), hatten die Gäste bereits durch Lars van Bree vom Punkt verkürzt (72.). Johann Belsch hatte René Thiel zu Fall gebracht. „Den muss man nicht geben“, meinte Jockusch.