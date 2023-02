Patrick Peter läuft auf ungewohnter Position auf

+ © Denkmann Als prädestinierten Kopfballspieler sieht sich Patrick Peter nicht. Der Visselhöveder wirft sich aber in jeden Zweikampf und nimmt wie hier gegen den MTV Riede oder am Wochenende eine kleine Blessur in Kauf. © Denkmann

Gegen Lilienthal-Falkenberg startete Patrick Peter als Linksverteidiger. Doch wie lange läuft unser Spieler des Wochenendes noch für Visselhövede auf?

Visselhövede – Einen Tag nach dem 3:0-Erfolg beim SV Lilienthal-Falkenberg gibt Patrick Peter bereits Entwarnung: „Mir geht‘s gut. Ich hatte eine dicke Augenbraue, weil er mich da mit der Faust getroffen hat, aber jetzt sieht alles wieder aus wie immer.“ Der Kapitän des VfL Visselhövede rasselte im Spiel seiner Bezirksliga-Fußballer bei seinem Kopfballtor mit Keeper Christian Haar zusammen. Was am Ende überbleibt, ist der Treffer zum 1:0, mit dem er den neunten Saisonsieg einleitete.

Wer einen Blick auf die Anfangsformation der Gäste warf, wunderte sich nicht, dass Peter auf dem Platz stand. Schließlich zählt der 33-Jährige zum absoluten Stammpersonal. Die Position war am Sonntag jedoch eine ungewohnte. Elias Jockusch, unter dem die Elf laut Peter neue Sicherheit gewann, ließ bei seinem Debüt als Chefcoach in einem 5-3-2 spielen. In der defensiven Kette agierte Peter auf der linken Seite. „In der Fünferkette kann man die Position auch offensiver interpretieren. Ich hatte also meine Offensivaktionen“, erklärt der Routinier, der sonst im linken Mittelfeld zu Hause ist. Ganz neu ist es für ihn allerdings auch nicht. „Ich habe schon als linker Verteidiger unter Axel Sammrey in Ottersberg gespielt. Damals bin ich aus der Jugend, wo ich in der Offensive gespielt habe, gekommen und wurde bei den Herren in die Defensive gezogen“, erinnert sich Peter. Auch im Test während der Wintervorbereitung lief er eine Halbzeit für Visselhövede dort auf.

„Erst mal ruhiger angehen lassen“

In einem 4-3-3-System, das Jockusch ebenfalls etablierte und gegen Lilienthal in den letzten 20 Minuten spielen ließ, gibt Peter den offensiveren Part. Dort sieht er sich auch eher. „Da kann ich meine Stärken im Eins-gegen-eins besser einbringen. Aber ich kann auch den defensiveren Part spielen, obwohl ich sicherlich nicht der beste Verteidiger oder Manndecker bin. Das Kopfballspiel ist auch nicht so meins“, gibt der zwölffache Torschütze zu. Ausgerechnet so erzielte er jedoch das 1:0 in Lilienthal.

Es wird vermutlich nicht das letzte Tor des Wahlvisselhöveders, der in der familienbetriebenen Physiotherapiepraxis für den kaufmännischen Teil zuständig ist, gewesen sein. Aber: „Aus dem Bauch heraus gesagt, könnte die nächste Saison meine letzte sein. Danach will ich es erst mal ruhiger angehen lassen, vielleicht mal aushelfen, aber nicht mehr jede Woche über 90 Minuten“, blick Peter voraus. Regelmäßig auftretende muskuläre Probleme brachten ihn unter anderem zu dieser Erkenntnis.

Trainer der U9 der JSG Heidetor

Dem Fußball bleibt er weiterhin verbunden. Aktuell coacht er die U 9 der JSG Heidetor. Zudem habe er zwei „fußballverrückte“ Söhne zu Hause. „Im Jugendbereich kann ich mir auch in den nächsten Jahren etwas vorstellen“, sagt Peter, ohne sich konkret festzulegen.