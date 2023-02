Patrick Peter erzielt „Tor des Willens“ beim 3:0

Von: Matthias Freese

Patrick Peter brachte Visselhövede in Führung. © Denkmann

Für den neuen Chefcoach Elias Jockusch war es ein Auftakt nach Maß. Sein VfL Visselhövede agierte in neuer Formation und bezwang Lilienthal-Falkenberg.

Visselhövede – Elias Jockusch wusste, dass noch Luft nach oben war, doch unterm Strich zählten für den neuen Cheftrainer des VfL Visselhövede nur die drei Punkte. „Es war ein Arbeitssieg. Verdient, aber fußballerisch müssen wir noch eine Schippe drauflegen“, resümierte er nach dem 3:0 (1:0) seiner Bezirksliga-Fußballer beim SV Lilienthal-Falkenberg. Damit beträgt der Vorsprung vor den Abstiegsrängen zehn Zähler.

Jockusch hatte so einiges verändert, was seine Aufstellung betraf. So lief Neuzugang Edis Din in der Fünferkette als Innenverteidiger auf, während die eigentlichen Offensivkräfte Adthe Haliti und Patrick Peter hinten die Außenpositionen übernahmen. „Patrick war überragend – läuferisch und von den Zweikämpfen her. Auch Atdhe hat ein gutes Spiel gemacht“, lobte Jockusch. Johann Belsch agierte indes als Sechser hinter Dusan Cosic und Jelle Wegener, während neben Finn Vollmer der eigentlich defensivere Mirko Peter stürmte.

Fehlender Zugriff im Zentrum

„Im Zentrum hatten wir in der ersten Halbzeit nicht so den Zufgriff“, gestand der Coach. Dennoch ging Visselhövede mit einer Führung in die Pause. Erzielt wurde sie von Patrick Peter per Kopf. „Ein Tor des Willens“, meinte Jockusch, da sein Routinier sich im Luftduell mit Keeper Christian Haar eine kleine Blessur abholte (21.). Im zweiten Durchgang traf Haliti mit links in den Winkel (65.), ehe Lennard Haffke auf 3:0 erhöhte (88.). Lilienthal spielte ab der 77. Minute nach Gelb-Roter Karte in Unterzahl.