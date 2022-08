Patrick Peter eröffnet bei „Vissels“ 3:0-Sieg

Von: Manfred Krause

Patrick Peter © Ludwig

Zweiter Spieltag, erster Sieg für den VfL Visselhövede. Und Co-Trainer Elias Jockusch baut seine persönliche Bilanz aus.

Anderlingen – Der VfL Visselhövede hat am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga den ersten Sieg eingefahren. Beim Klassenneuling SV Anderlingen gab es am Freitagabend einen 3:0 (1:0)-Erfolg. Co-Trainer Elias Jockusch baute dabei als Vertreter von Coach Thomas Heidler (Urlaub) seine persönliche Bilanz aus. „Viertes Spiel, vierter Sieg. Und dann auch noch zu null“, staunte er selbst.

Visselhövede war schon im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft. Die Heidestädter standen hinten kompakt und waren nach vorne gefährlicher als der Aufsteiger. Nachdem Patrick Peter zunächst noch die Latte getroffen hatte (6.), bugsierte er den Ball eine Minute später zur 1:0-Führung für „Vissel“ ins Tor. „Es war eine sehr intensive Partie. In der ersten Halbzeit fehlte uns noch die Ruhe. Am Ende war der Sieg aber auch in der Höhe verdient“, fand Jockusch.

Im zweiten Durchgang erhöhte Patrick Peter auf 2:0 – dieses Mal traf er per Freistoß (77.). Kurz darauf gelang dem gerade eingewechselten Finn Vollmer das dritte Visselhöveder Tor (81.).