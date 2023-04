Pakulat über das Saisonfinale: „Wir sind im Play-off-Modus“

+ © Denkmann „Etwas ganz Besonderes“: Hannah Pakulat freut sich auf die Play-offs. © Denkmann

Am Samstag starten die Hurricanes in die Play-offs. Vor dem Auftakt spricht Hannah Pakulat über das Heimrecht und einen möglichen Aufstieg.

Scheeßel – Chrunchtime in der 2. Basketball-Bundesliga: Mit dem Heimspiel am Samstag um 18.30 Uhr in der Pestalozzihalle beginnen für die Avides Hurricanes die Play-offs. Nur zwei Tage später geht es auswärts mit dem Rückspiel gegen den ASC Mainz weiter. Zuvor blickt Hannah Pakulat schon einmal auf das Duell mit dem Fünften der Süd-Staffel und erzählt, ob sie für oder gegen einen möglichen Aufstieg stimmen würde.

Nervt es Sie, dass Sie auf einem Ostermontag nach Mainz fahren müssen?

Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass wir unser zweites Spiel auswärts haben. Eigentlich hat der Besserplatzierte – und das sind wir ja – im zweiten Spiel Heimrecht. Das ist aber erst ab der nächsten Runde so. Und die zweite Partie ist nun mal die entscheidende. Ob wir jetzt aber Sonntag oder Montag da hinfahren und spielen, ist mir eigentlich egal.

Wie gehen Sie die Play-offs an?

Es wird schon ein anderes Spiel. Wir sind im Play-off-Modus und noch fokussierter. Man weiß nicht, wie lange die Saison noch geht. Wir haben Lust, etwas zu erreichen. Die Play-offs sind definitiv etwas ganz Besonderes. In den letzten Jahren waren wir nicht dabei, aber ich kenne es noch von früher, als wir sie häufiger gespielt haben.

Wie weit soll es für Ihr Team gehen?

So weit wie möglich, aber wir gucken von Spiel zu Spiel. Wir haben gesagt, alles ist möglich. Mit dem aktuellen Team können wir sehr, sehr weit kommen, wir können aber auch in der ersten Runde rausfliegen. In der Saison haben wir schon Spiele verloren, die wir hätten gewinnen müssen.

Ein Aufstieg ist also denkbar. Was spricht für einen Gang in die erste Liga?

Es war damals schon schön, in der ersten Liga zu spielen und sich mit noch stärkeren Teams zu messen. Das bringt auch Spaß.

Zum Auftakt gegen den „unbekannten Gegner“ ASC Mainz Mittwochabend besuchte ein Teil der Mannschaft der Avides Hurricanes den Hamburger Dom. „Das fällt dann wohl in den Bereich Teambuilding-Maßnahme“, meint Trainer Christian Greve, der selbst nicht mit vor Ort war. Samstag ab 18.30 Uhr stehen sie wiederum alle gemeinsam in der Pestalozzihalle auf dem Court, wenn das Play-off-Hinspiel gegen die Zweitliga-Basketballerinnen des ASC Mainz steigt. Am Montag (16.30 Uhr) geht es auswärts mit dem Rückspiel weiter. Der Tabellenfünfte der Süd-Staffel sei für die Hurricanes ein „unbekannter Gegner“. Aus dem Videostudium weiß Greve jedoch: „Das Spiel ist auf deren Importspielerin ausgerichtet. Und Alina Dötsch ist im Scoring besonders gefährlich.“ Den Fokus wolle der Coach aber auf das eigene Spiel legen. „Wir werden versuchen, über Shannon zu spielen und so gut in die Partie zu kommen. Wenn wir das hinkriegen, sehe ich uns gut aufgestellt.“ Neben den Langzeitverletzten fehlen Janina Schinkel (privat) und Andrea Baden (Zehenbruch). hd

Und was spricht dagegen?

Es ist einfach zeitlich für viele schwer umzusetzen. Ich bin selbst berufstätig und weiß, dass ich es nicht schaffen würde. Als wir damals erste Liga gespielt haben, war ich noch in der Schule beziehungsweise habe ich studiert. Da war es noch okay, am Wochenende durch ganz Deutschland zu reisen, am Freitag hinzufahren, dann zu spielen und teilweise erst Sonntag wieder zurück zu sein. So geht es einigen anderen aus dem Team auch. Wir müssten außerdem noch mehr Profis verpflichten. Das ist wiederum vom Geld abhängig und müsste der Vorstand entscheiden, ob das umzusetzen ist. Es müsste sich also einiges verändern.

Die Tendenz ist deutlich. Würden Sie also persönlich gegen den Aufstieg stimmen?

Ja, ich persönlich würde mich dagegen entscheiden, da ich es zeitlich nicht schaffe. Wenn das ganze Team aber dafür stimmen würde, was ich nicht glaube, dann würde ich dem Wunsch nicht im Wege stehen.

Wen sehen Sie denn als Titelfavoriten an?

Für mich ist das ganz klar Opladen. Ab dem Zeitpunkt, als sie sich verstärkt haben, haben sie fast alles gewonnen und stehen zurecht ganz oben in der Tabelle. Zu den Süd-Teams kann man noch nicht wirklich etwas sagen. Da muss man sehen, wie stark die alle sind.