Pakulat und Rohdenburg schnappen sich die Titel

Rotenburg - Von Matthias Freese, Mareike Ludwig, Lea Oetjen Und Guido Menker (fotos). Basketball, Badminton, Fußball und Tennis – die Sieger stammen wie im Vorjahr aus vier grundverschiedenen Sportarten! Und gleichzeitig hatte die Sportlerwahl 2019 gestern Abend vor insgesamt rund 700 Zuschauern und Geehrten in der Pestalozzihalle wieder Überraschendes zu bieten: Während bei den Sportlerinnen mit Hannah Pakulat von den Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes die Top-Favoritin mit einem nie dagewesenen Vorsprung und insgesamt 2 501 Stimmpunkten triumphierte, ist Badmintonspieler Yannick Rohdenburg (Fortuna Rotenburg) der neue, wohl nur von wenigen erwartete Sportler des Jahres. Mit dem Titel Trainer des Jahres darf sich Tim Ebersbach vom Fußball-Landesligisten Rotenburger SV schmücken, bei den Mannschaften ging Tennis-Oberligist TC Grün-Weiß Rotenburg mit einem riesigen Vorsprung aus der Abstimmung hervor.

Insgesamt 1 853 gültige Leserstimmen flossen in die Wahl ein – eine siebenköpfige Jury aus Sponsoren, Stadt, Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine und Sportredaktion unserer Zeitung besaß zusammen den gleichen Anteil. Interessant, dass sich die Jury bei den Sportlerinnen und den Teams absolut einig war und identisch abstimmte – das erklärt dann auch die so deutlichen Vorsprünge.

Hannah Pakulat war aber auch schon bei den Lesern in der Beliebtheitsskala ganz vorne – gefolgt von der Zweitplatzierten, der jungen Vierkämpferin und Reiterin Bele Stöckmann vom RFRV Visselhövede (398) sowie Triathletin Angela Boczek vom TuS Rotenburg (335). „Im Vorfeld war ich schon etwas nervös. Es ist eine große Ehre und Wertschätzung für mich. Ich bin seit zehn Jahren beim Basketball dabei, nun ausgezeichnet zu werden, ist toll. Aber auch die anderen Kandidatinnen sind sehr erfolgreiche Sportlerinnen“, erklärte die 25-jährige Siegerin.

Eine enge Kiste war es dafür bei den Sportlern. Yannick Rohdenburg vereinte 1 059 Stimmpunkte auf sich und kam sichtlich überrascht auf die Bühne. Der Rotenburger war zunächst etwas sprachlos und musste sich kurz sammeln, ehe er seine Gedanken preisgab. „Ich muss erstmal tief durchatmen und das Ganze sacken lassen. Ich zittere sogar ein bisschen in meinen Beinen. Mit dem Sieg habe ich niemals gerechnet. Ich spiele seit zwölf Jahren Badminton, ich freue mich riesig“, sagte der neue Sportler des Jahres mit einem Strahlen im Gesicht. Knapp hinter dem 21-Jährigen lag der Altkreis-Fußballer des Jahres, Drilon Demaku vom Kreisliga-Spitzenreiter VfL Visselhövede (926), während auch Malte Sievers von der BG ‘89 Hurricanes auf Rang drei noch ordentlich Punkte einsackte (716).

Erstmals seit 1997 ging auch wieder ein Titel an den Rotenburger SV. War es damals die erste Herrenmannschaft, so ist es nun Tim Ebersbach, Trainer des aktuellen Landesliga-Zweiten, der sich an die Spitze setzte (1 121). „Ich bin sehr überrascht und freue mich über die Auszeichnung. Aber natürlich gehört der Titel nicht mir alleine, sondern auch meiner Mannschaft sowie meinem Trainerstab“, dachte Ebersbach an seinen Torwarttrainer Lars Neugebauer und Co-Trainer Christoph Drewes. Es war die knappste aller Entscheidungen in diesem Jahr, denn Martina Overbeck, die Handball-Nachwuchstrainerin des JH Wümme, lag nur 37 Stimmpunkte hinter dem RSV-Urgestein – und damit noch vor Zlatan Burina vom TC Grün-Weiß Rotenburg (849).

Doch Burina wurde auch noch mit der Goldmedaille bedacht. Seine Tennis-Herren, die im Sommer mit dem Oberliga-Titel und dem damit verbundenen Nordliga-Aufstieg den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert hatten, landeten bei den Mannschaften auf dem ersten Platz. Und das mit 2 117 Stimmpunkten, an die kein Konkurrent annähernd herankam. Platz zwei ging an die weibliche Verbandsliga-A-Jugend des JH Wümme, Rang drei an die Oberliga-Basketballer der BG ‘89 Hurricanes. „Wir sind super glücklich, der Titel spornt uns weiter an. Dass wir als so kleiner Verein den Aufstieg geschafft haben, ist schon etwas Besonderes für uns“, sagte Spitzenspieler Tarik Burina. Und sein Vater und Trainer Zlatan Burina fügte mit einem Lächeln im Gesicht hinzu: „Die Auszeichnung für die Mannschaft ist mir viel wichtiger als meine eigene. Die Jungs haben es sich wirklich verdient. Ich bin total begeistert, der Pokal bedeutet mir sehr viel.“