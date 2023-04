Pakulat ist ein Garant für das Viertelfinale

+ © Freese Hannah Pakulat (vorne, gegen Eden Elizabeth Nibbelink) spielte gerade in puncto Rebounds eine wichtige Rolle und erzielte im Rückspiel ein Double-Double. © Freese

Die Hurricanes haben den Grundstein für ihr Weiterkommen bereits im Heimspiel gelegt. Damit blieb das 52:65 in Mainz ohne Auswirkungen.

Rotenburg – Erfolgreicher Start in die Play-offs für die Avides Hurricanes! Die Zweitliga-Basketballerinnen haben als Tabellenvierter der Nordstaffel die erste Runde überstanden und sich gegen den ASC Theresianum Mainz durchgesetzt. Nach dem vorentscheidenden und deutlichen 72:34 (28:14)-Heimsieg im Hinspiel am Samstag folgte am Ostermontag in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt eine 52:65 (29:38)-Niederlage ohne Auswirkungen gegen den Fünften der Südstaffel. In der Runde der letzten Acht treffen die Hurricanes nun auf die Qool Sharks Würzburg, Hauptrunden-Erster im Süden.

+ Es ging zur Sache – und ab und zu auch ins Bodenduell: Anna Suckstorff sichert den Ball gegen Charlotte Kriebel. © Freese

Unterm Strich war es für die Hurricanes ein gutes Comeback vier Jahre nach dem letzten Auftritt in den Play-offs. Die Basis legten sie vor rund 200 Zuschauern in der Rotenburger Pestalozzihalle. „Deutlichkeit hin oder her – es war nicht eines unserer besten Spiele“, übte Coach Christian Greve zwar auch Kritik, sah aber letztlich einen ungefährdeten Erfolg mit 38 Punkten Vorsprung. Bisweilen herrschte dabei unter dem Mainzer Brett ein Gedrängel wie auf dem Bahnsteig zur Feierabendzeit, weil die Gäste meist mit mehreren Spielerinnen Hurricanes-Centerin Shannon Ryan bearbeiteten. „Air“ Ryan kam trotzdem zu einem Double-Double – 21 Punkte, 17 Rebounds. Hannah Pakulat sammelte sogar 18 Bälle ein, kam zudem auf fünf Assists und drei Steals. Leonie Rosemeyer glänzte wiederum mit vier Dreiern.

+ Vier Dreier gelangen Leonie Rosemeyer (hier gegen Maura Fitzpatrick) im Hinspiel gegen Mainz. © Freese

Im Rückspiel zwei Tage später war nach sechsstündiger Busfahrt offensichtlich etwas die Luft raus bei Pia Mankertz und Co. „38 Punkte Vorsprung im Rücken machen es schwierig, in die nötige Spannung reinzukommen“, zeigte Greve Verständnis. Er bestätigte Mainz allerdings auch einen deutlich besseren Auftritt als noch im Hinspiel. „Die haben es echt gut gemacht, waren physisch präsenter und haben auch einfach besser getroffen als Samstag. Und wir wissen jetzt, woran wir arbeiten müssen“, betonte Greve und wusste: „52 Punkte sind nicht das, was wir spielen wollen und was wir können.“

+ Klarer Fingerzeig: Pia Mankertz (l.) und Shannon Ryan im Austausch. © Freese

Mainz hatte erneut versucht, die Räume für Ryan eng zu machen – und war dieses Mal auch erfolgreicher. Die US-Amerikanerin kam nur auf neun Punkte und zwölf Rebounds. Ein Double-Double gelang dafür Pakulat mit zwölf Punkten und zehn Rebounds. Sie war es auch, die vor allem im dritten Viertel, das die Hurricanes mit 17:8 für sich entschieden, punktete und ihr Team wieder heranbrachte. Als Anna Suckstorff per Dreier und Ryan von der Freiwurflinie kurz vor dem Ende des dritten Viertels für das 46:46 sorgten, war für die Hurricanes auch der Sieg noch möglich. Letztmals egalisierte Pakulat beim 48:48 (31.), ehe Mainz mit einem 11:0-Run wieder davonzog. Am Ende punktete neben Pakulat nur noch Ay´Anna Bey zweistellig (10). Bei den Gastgeberinnen war die Amerikanerin Eden Elizabeth Nibbelink mit 22 Punkten, elf Rebounds und sechs Steals die überragende Spielerin vor rund 150 Zuschauern.

Gegen Würzburg erneut in der Pestalozzihalle Rotenburg – Auch das Zweitrunden-Hinspiel der Avides Hurricanes steigt in der Rotenburger Pestalozzihalle. Das verriet Coach Christian Greve unmittelbar nach dem Weiterkommen seiner Zweitliga-Basketballerinnen gegen den ASC Mainz. Dabei kommt es bereits am Samstag zum Heimspiel, zur gewohnten Zeit um 18.30 Uhr, gegen die Qool Sharks Würzburg, dem Hauptrunden-Sieger aus der Südstaffel.

Warum nicht in Scheeßel gespielt wird, erklärte Greve auch: „Als die Hallen damals vergeben wurden, haben wir uns dafür entschieden, damit wir nicht die ganzen Sachen, also Banner und die Dinge für das Kampfgericht, hin- und herschleppen müssen.“ Zudem treten die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg an diesem Samstag auswärts beim TuS Haren an, sodass die Pestalozzihalle frei war.

Das Rückspiel in Würzburg ist dann für das darauffolgende Wochenende 22./23. April terminiert – die genauen Zeiten standen am Montagabend noch nicht fest. Für die Hurricanes stellt sich allerdings erneut die Frage, ob sie eine Übernachtung einplanen oder nicht. Für das Spiel gegen Mainz hatten sie darauf verzichtet. „Das weiß ich noch nicht“, meinte Coach Greve. Von den Kilometern ist die Fahrt ins nördliche Bayern jedenfalls nicht weiter als es die in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt war. Es kommen pro Tour jeweils knapp 500 Kilometer zusammen.

So oder so: Beim Blick auf die Teams des Viertelfinales fällt zumindest auf, dass die Nord-Staffel deutlich besser vertreten ist: Aus dem Süden hat es neben Würzburg lediglich noch der Hauptrunden-Dritte DJK Bamberg geschafft. Der „Norden“ stellt sechs Teams. maf

+ Aufgetaut: Ay´Anna Bey (Mitte) erzielte alle ihre zwölf Punkte im Hinspiel in der zweiten Halbzeit. © Freese

Christian Greve wollte die Niederlage nicht überbewerten und stellte fest: „Wir sind eine Runde weiter, unser Ziel ist erreicht.“ In Anlehnung an ein Zitat von Fußball-Legende Horst Hrubesch meinte er: „Jetzt macht‘s keinen Sinn mehr zu verlieren. Jetzt gibt es nichts mehr zu überlegen.“ Was wiederum als Kampfansage in Richtung Würzburg gedeutet werden kann. Der Club aus Unterfranken hatte sich übrigens zum Auftakt gegen den Nord-Achten Bender Baskets Grünberg eine 62:76-Heimniederlage erlaubt, um dann aber am Ostermontag den Einzug in die nächste Runde durch ein 82:56 im Rückspiel perfekt zu machen.