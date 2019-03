Ordentlich abgeräumt

Sottrumer Prellball-Nachwuchs viermal auf dem Treppchen

+ Norddeutsche Meister (v.l.): Daria Trompeter, Melanie Seitz, Tabea Ehlert, Laura Ehlert und Fenja Ahlenstorf.

Sottrum – Die Reise zu den Norddeutschen Meisterschaften hat sich für die Nachwuchs-Prellballer des TV Sottrum richtig gelohnt. Mit einem Titel, zwei Vize-Meisterschaften und einem dritten Platz im Gepäck sind die Wieste-Sportler aus Dissen am Teutoburger Wald zurückgekehrt. Und nicht nur das: Alle vier gestarteten Teams machten damit auch die Qualifikation für die in einem Monat anstehenden Deutschen Meisterschaften perfekt. Kein Wunder, dass Abteilungsleiter Volker Heinze ins Schwärmen geriet: „Wir sind super stolz auf die gezeigten Leistungen, aber auch auf das Gemeinschaftsgefühl der ganzen Gruppe, in der sich jeder für jeden interessiert.“