Opitz, Böckmann und Möller zieht es hoch in den Bezirk

Von: Matthias Freese

Bei Spielen läuft Mats Baur (links) ab und zu als Assistent von Calvin Dieckhoff auf. Ende August gibt er sein Amt als Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses an den Landesliga-Referee des TV Hassendorf ab. © Freese

Neben dem Trio freut sich Mats Baur auch über einen Aufsteiger in die Kreisliga. Der Schiri-Boss verkündet zudem einen weiteren personellen Wechsel.

Einen Oberliga-Schiedsrichter stellt der Fußball-Kreis Rotenburg zwar auch in der Saison 2023/2024 nicht – dafür aber gleich drei Bezirksliga-Aufsteiger. „Eine tolle Nachricht. Hiermit konnten wir auf Bezirksebene unsere Zahl an höherklassigen Schiedsrichtern erneut erhöhen. Hier zahlt sich unser neustrukturiertes Talent- und Coachingprogramm immer mehr aus“, sagt Mats Baur, der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses. Niklas Opitz (SV Jeersdorf), Thorben Böckmann (MTV Elm) und Luca Möller (TuS Tarmstedt) heißen die Newcomer im Bezirk.

„Wir haben seit Jahren stabile Schiedsrichterzahlen, was an sich eine gute Nachricht ist“, berichtet Baur, schränkt allerdings auch ein: „Aus verschiedensten und nachvollziehbaren Gründen leiten die Schiedsrichter im Schnitt weniger Spiele als noch vor einigen Jahren. Daher müssten wir die Schiedsrichterzahl dringend erhöhen.“ Dieses gelinge trotz eines hohen Aufwandes nicht. „Die Resonanz der Vereine auf unsere Lehrgangs- und auch Gesprächsangebote ist leider ziemlich enttäuschend“, betont Baur und wünscht sich einen noch größeren Austausch. Auch die Potenziale in Schulen will der Ausschuss in Zukunft noch mehr zu nutzen.

Der Nachbarkreis Verden ist bereits einen Schritt weiter und hat mit der Einführung von Punktabzügen wegen fehlender Schiedsrichter zur neuen Saison für mächtig Wirbel bei seinen Vereinen gesorgt – auch weil mit dem TV Oyten und dem SVV Hülsen zwei Teams in der Bezirksliga mit drei Punkten weniger starten. Der Verdener Kreisschiedsrichterobmann Daniel Ballin hatte die Kreise Rotenburg und Osterholz unlängst dafür kritisiert, dass sie nicht mitgezogen hätten und ihnen „keinen Arsch in der Hose“ attestiert.

Unparteiische ab der Kreisliga Landesliga Calvin Dieckhoff (TV Hassendorf)

Lukas Reineke (SV Deinstedt)

Bezirksliga Lennart Blömer (TuS Westerholz)

Thorben Böckmann (MTV Elm) n Sascha Börsdamm (FC Ostereistedt/Rhade)

Lucas Lemke (SV RW Scheeßel)

Morten Menzel (MTV Jeddingen)

Luca Möller (TuS Tarmstedt) n Steffen Nabert (TuS Zeven)

Niklas Opitz (SV Jeersdorf) n Jonas Prüser (SV Horstedt)

Kreisliga Günter Bassen (SV Ippensen)

Volker Becker (TSV Basdahl-Volkmarst)

Bernd Christoffers (TuS Brockel)

Jannis Düls (FC Oste-Hamme)

Mario Ernst (SV Horstedt)

Kai Hartmann (TuS Westerholz)

Hassan Harb (FC Ostereistedt/Rhade)

Viktor Herber (SV Jeersdorf)

Alexander Kluge (MTV Elm)

Fabian Kunick (FC Walsede) n Friedrich Lüning (FC Walsede)

Jannik Matthias (Bremervörder SC)

Michael Menzel (MTV Jeddingen)

Jan Nieswandt (SV Viktoria Oldendorf)

Frank Rademacher (TSV Basdahl-Volkmarst)

Bernd Rössel (MTV Wohnste)

Marcel Scharlipp (SV Horstedt)

Steven Tietje (TuS Brockel)

Thore Urban (TV Sottrum)

Pascal Wichern (FC Ostereistedt/Rhade) n = Neuling

Im Kreis Rotenburg konnten trotz aller Engpässe fast alle Spiele mit Schiedsrichtern besetzt werden, wie Baur erzählt. Dennoch werde auch das Thema Punktabzug „regelmäßig in den verschiedenen Gremien diskutiert, da auch wir ab und an das Gefühl haben, dass der Anreiz über Strafgelder offenbar nicht ausreicht, um ausreichend Schiedsrichter zu unseren Lehrgängen zu melden. Wir sehen hier jedoch auch den Punkt der Wettbewerbsgleichheit. Unser Ziel ist es daher grundsätzlich, dass dieses Thema niedersachsenweit oder zumindest bezirksweit einheitlich gehändelt wird. Ausschließen tun wir hier daher gar nichts.“

Baur fragt an die Vereine gerichtet: „Wieso ist es beispielsweise nicht üblich, dass für jede gemeldete Mannschaft auch ein Schiedsrichter organisiert wird, wie es mit einem Trainer oder Betreuer bereits üblich ist? Also: Schiedsrichterzahl erhöhen, damit wir den Punktabzug gar nicht brauchen“, fordert der Schiedsrichterboss, der sein Amt Ende August abgeben wird. Hintergrund ist, dass er bereits seit dem 1. Juli im Bezirksschiedsrichterausschuss mitwirkt und dort für die Schiedsrichter-Ansetzungen der vier Bezirksligen und der Landesliga der Herren zuständig ist. Sein Nachfolger im Kreis steht bereits fest: Calvin Dieckhoff vom TV Hassendorf übernimmt, Baur bleibt im Vorstand des NFV-Kreises aber Stellvertreter von Uwe Schradick.