Hurricanes krasser Außenseiter in Osnabrück

Ohne Mankertz? Solo plant für den Notfall

+ © Freese Mascha Treblin wird in dieser Saison nicht mehr für die Hurricanes in Liga zwei auflaufen – auch nicht in Osnabrück. © Freese

Scheeßel - Ach, was waren das für Zeiten, als sich die Avides Hurricanes und die Panthers des Osnabrücker SC noch in der ersten Liga duelliert oder sich spannende Play-off-Partien um den Aufstieg ins Oberhaus geliefert haben. Aktuell sieht es anders aus, da gibt es eine klare Rollenverteilung vor dem Rückspiel in der 2. Basketball-Bundesliga am Sonntag (16 Uhr) in der Vereinshalle der Osnabrückerinnen. Als unangefochtener Spitzenreiter sind die Südniedersachsen klarer Favorit, während der Erstliga-Absteiger aus Rotenburg und Scheeßel versucht, den Kontakt zu den Play-off-Rängen nicht abreißen zu lassen.