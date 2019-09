Offensiv läuft es zu rund

Hurricanes unterliegen im Test mit 67:71 / Nash mit 19 Zählern

+ Becky Nash deutete in der Offensive mit 19 Punkten ihr Potenzial an. Foto: Tréboute

Scheeßel – Die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes waren im Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig eigentlich gut in der Spur. „Der Flow in der Offense war schon da“, befand Coach Christian Greve. „Weil es so gut lief, habe ich dann aber ein paar Sachen ausprobiert.“ Greves Tüfteleien gingen jedoch nicht auf, sodass die Hurricanes vor heimischem Publikum doch noch eine 67:71 (40:30)-Niederlage einstecken mussten. „Dafür, dass wir vor kurzem erst mit dem Training begonnen haben und es unser erstes Spiel war, war das in Ordnung“, nahm der Übungsleiter den verpassten Sieg gelassen.