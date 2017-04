„Oberliga – das war so utopisch für uns Dorfkinder“

Rotenburg - Johann Knodel musste noch einmal nachrechnen, dann sah er sich bestätigt: „Zusammen mit Klaas-Marten Badenhop bin ich jetzt das vierte Mal aufgestiegen“, staunte der Rechtsaußen des künftigen Handball-Oberligisten TuS Rotenburg über sich selbst. Und der Kapitän des Meisterteams bestätigte ihn und ergänzte: „Wir sind die einzigen Spieler des Kaders, die schon damals Kreisliga gespielt haben. Zusammen mit Jan Leenes und Malte Fresen“ – das Brüder-Duo hatte sich im Laufe der Saison jedoch zurückgezogen.

Einst Kreisliga, nun Oberliga – eine beeindruckende Karriere. „Ich hätte niemals gedacht, dass wir so ein Talent dafür haben“, schmunzelte Badenhop noch am Abend des größten Vereinserfolges. „Oberliga – das ist so utopisch gewesen für Dorfkinder, wie wir es sind, wo wir doch alle ohne Geld spielen. Das ist so surreal.“

Vor 15 Jahren rückte Johann Knodel aus der A-Jugend in die erste Herren – damals wurde das Team noch von Andreas Weber als Spielertrainer gecoacht. 2004 stieß auch Klaas-Marten Badenhop dazu – zwischenzeitlich hatte Steffen Aevermann den Job des Spielertrainers übernommen. Damals ebenfalls als aktiver Spieler dabei: Der jetzige Handball-Boss Friedrich Behrens: „Ich habe mit den beiden noch in der Kreisliga gespielt“, erinnert er sich.

Mit dem Aufstieg in die Kreisoberliga dauerte es allerdings noch einige Jahre, 2008 war es der Fall unter Coach Götz Siegmeyer, 2010 folgte mit ihm der Sprung in die Landesliga, 2015 schließlich unter Aevermann der Aufstieg in die Verbandsliga über die Relegation. Und jetzt der bis dato größte Coup.

Doch wollen die beiden Routiniers überhaupt noch in der vierthöchsten deutschen Spielklasse auflaufen? Johann Knodel, der im nächsten Monat 33 wird, hat sich dafür entschieden, „solange es die Knochen mitmachen“. Klaas-Marten Badenhop, der hauptsächlich als Abwehrchef, aber nur noch selten von Trainer Nils Muche vorne am Kreis eingesetzt wird, musste schon etwas länger überlegen. Aus gutem Grund: Der 30-Jährige ist im Baugewerbe selbstständig, hat gerade den Betrieb des Schwiegervaters übernommen. „Eigentlich wollte ich aufhören“, gesteht er. Doch der Erfolg hat ihn hungrig gemacht. „Nächstes Jahr mache ich deshalb noch weiter. Jetzt muss ich es doch tun.“ - maf