Rotenburger SV verpflichtet Michael Yeboah vom Brinkumer SV

Von: Matthias Freese

Teilen

Ausflug in die Offensive: Michael Yeboah nutzt im Testspiel gegen Eintracht Norderstedt seine Schnelligkeit für einen Vorstoß über den Flügel. © Freese

Nächster Neuzugang für den Rotenburger SV: Verteidiger Michael Yeboah verstärkt den Oberligisten. Der 21-Jährige kommt vom Brinkumer SV.

Rotenburg – Zwei Testspiele, zwei starke Auftritte – da war für die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV endgültig klar, dass sie Michael Yeboah verpflichten wollten. So ist es denn auch gekommen: „Er suchte eine neue Herausforderung und schließt sich uns an“, meldete Torsten Krieg-Hasch, sportlicher Leiter der Wümmestädter, am Mittwoch Vollzug. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselt vom Brinkumer SV aus der Bremen-Liga ins Ahe-Stadion.

„Die ersten Spiele waren sehr überzeugend von ihm, auch die Trainingseinheiten“, betont Krieg-Hasch. „Ich glaube, dass wir mit ihm eine Lücke auf gleichem Niveau gefüllt haben.“ In der Defensive waren dem RSV durch die späten und überraschenden Wechsel von Oliver Warnke (Heeslinger SC) und Marlo Siech (SV Atlas Delmenhorst) zwei Innenverteidiger weggebrochen.

Bereits vergangene Saison im Team mit Kanigowski und Flohr

Für Yeboah ist Rotenburg quasi Neuland. „Aber die ersten Eindrücke waren sehr positiv, auch das Drumherum ist sehr professionell“, sagt der neue Abwehrspieler. Ein paar Gesichter im Team kannte er schon vorher. Mit Co-Trainer Timo Kanigowski spielte er vergangene Saison noch gemeinsam in Brinkum. „Das war gut, dass er in meiner Mannschaft war und mich in Rotenburg vorgestellt hat.“ Zudem ist mit Tarek Flohr ein weiterer ehemaliger Teamkollege auch sein künftiger. „Und Sämi van den Berg kenne ich, weil er früher auf meine Schule gegangen ist“, erzählt Yeboah. In der Jugend spielte er unter anderem für den SC Borgfeld in der U 17-Bundesliga. Über die U 19 des FC Oberneuland kam er dann 2021 nach Brinkum. Dort war er in der vergangenen Saison Stammspieler, ein Muskelbündelriss hatte ihn zwischendurch allerdings für einige Monate außer Gefecht gesetzt. „Die Gespräche mit Brinkum waren super“, freut sich Krieg-Hasch über den komplikationsfreien Wechsel.

„Ich traue es mir schon zu, beim RSV sofort Stammspieler zu werden und Verantwortung zu übernehmen“, sagt wiederum Yeboah, der in der Hansestadt wohnt. Er selbst beschreibt sich als „sehr physischen und athletischen Spieler“, Krieg-Hasch wählte andere Worte: „Er ist eine körperliche Maschine.“ Neben der Robustheit des Defensivspielers lobt er auch dessen Schnelligkeit. Die deutete Yeboah auch im Testspiel gegen Eintracht Norderstedt (2:1) am Sonntag bei ein paar Vorstößen bereits an. Doch er selbst weiß auch, woran er arbeiten muss: „Ich möchte meinen linken Fuß noch verbessern.“

Beim RSV sind die Personalplanungen damit längst nicht abgeschlossen. Sie befinden sich quasi in einer Hochphase. „Ich glaube, dass wir gerade einen sehr guten Job tun“, findet Krieg-Hasch.