Oberliga oder Kreisliga: Rotenburgs Baselt hat die Wahl

Von: Matthias Freese

Schnell, trickreich, torgefährlich: Linus Baselt (2.vl.) beschäftigt auch in dieser Szene die Helvesieker Abwehr mehr als ihr lieb ist. Einmal trifft der Kapitän der RSV-Reserve selbst, zwei Tore legt er auf. © Freese

Mit einem Tor und zwei Vorlagen trug Linus Baselt maßgeblich zum Klassenerhalt des RSV II bei. Folgt nun der Aufstieg unseres Spieler des Wochenendes?

Rotenburg – Das Timing war mutig, aber letztlich doch perfekt. „Wir wussten, wann wir punkten müssen. Und nach dem letzten gewonnenen Heimspiel in den Urlaub zu fahren, ist optimal“, findet auch Linus Baselt. Nur wenige Stunden nach dem 4:1 gegen den SV Grün-Helvesiek und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga saß der Kapitän zusammen mit seinen Mitspielern des Rotenburger SV II bereits im Flieger Richtung Mallorca. Für die passende Stimmung hatte auch der 20-Jährige gesorgt. Er war mit einem Tor und zwei Vorlagen der Mann des Spiels gewesen.

So schnell wie sie zum Flughafen nach Hamburg eilten, hatten die Wümmestädter zuvor auch die Helvesieker überlaufen – insbesondere Baselt und sein Sturmkollege Douglas Wink. „Ich würde schon sagen, Douglas ist der deutlich schnellere Spieler von uns beiden“, gesteht der Mannschaftsführer, kennt aber seine Zeit über 100 Meter gar nicht. Das Wechselspiel – mal links, mal rechts – zahlte sich jedenfalls aus, zumal Baselt mit seinen Dribblings immer wieder durchstieß und ein gutes Auge für seine Mitspieler hatte. Das 1:1 durch Jonas Knaak bereitet er per Eckstoß vor, das 4:1 legte er Wink geschickt auf.

Ebersbach lobt „guten ersten Kontakt“

Für den flexibel einsetzbaren Linksfuß ist es die zweite Saison in der Zweiten – und die zweite in der Kreisliga. Dass es für ihn durchaus noch höher gehen könnte, liegt auf der Hand. Zumal er bereits 16 Treffer in dieser Saison erzielt hat und damit der Top-Torschütze seines Teams ist. Logisch, dass der Kontakt zur ersten Herren längst besteht und deren Coach Tim Ebersbach ein Auge auf ihn geworfen hat. Der lobt Baselts „guten ersten Kontakt“, seinen „tollen linken Fuß“ und bemerkt: „Ich sehe ihn mit seinen Stärken als klaren Flügelstürmer.“

Und doch ist noch nicht klar, in welchem Team es weitergeht. „Welchen Status ich nächste Saison trage, kann ich noch gar nicht genau sagen. Ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit zeigen“, sieht auch Baselt der Zukunft und einem eventuellen „Aufstieg“ in die Oberliga gelassen entgegen. Ebersbach gibt ihm wiederum Zeit: „Wir haben Linus bei uns regelmäßig im Training und bei Testspielen eingebaut. Er hat das Angebot, so häufig bei uns zu trainieren, wie er möchte. Er sieht sich aber auch als Captain der U 23. Wir führen ihn also langsam heran und er entscheidet, wann und wie oft.“

Baselt sieht Krieg-Hasch als „gute Lösung“

Für die Zweite ist er als Leader und Spieler im Prinzip unverzichtbar. Da dürfte er auch bei Torsten Krieg-Hasch, dem Nachfolger von Michel Müller als Trainer, gesetzt sein. „Ich denke, Torsten ist eine gute Lösung, da er auch Erwartungen an uns hat. Als Trainer durfte ich ihn zwar noch nicht kennenlernen, aber so wie ich gehört habe, soll er ein sehr guter Trainer sein, der viel mit dem Ball arbeitet. Und so etwas brauchen wir“, meint Baselt.

Die Ansprüche, das weiß der Kapitän, werden nach dem verhinderten Abstieg höher. „Unser Ziel wird es schon sein, oben in der Liga mitzuspielen“, äußert er sich optimistisch und ergänzt: „In der Liga ist alles möglich. Ich bin gespannt, was in der nächsten Saison so passiert.“