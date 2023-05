Sechs bis acht Absteiger aus der Fußball-Oberliga

Von: Matthias Freese

Nicht vier, nicht sechs, gleich acht Mannschaften droht mittlerweile der Abstieg aus der Fußball-Oberliga. Vieles hängt von Lupo Martini Wolfsburg ab.

Rotenburg – Die Saison in der Fußball-Oberliga ist seit einigen Tagen beendet – doch klar ist damit längst noch nicht alles. Fakt ist nur: Mehr als 18 Teams werden auch nächste Saison nicht in der Oberliga sein. Mindestens sechs statt der vier Regelabsteiger müssen sie nach unten verlassen, im schlimmsten Fall sind es sogar acht. Neben dem SC Papenburg, den FT Braunschweig, dem Lüneburger SK Hansa, der SV Ahlerstedt/Ottendorf, dem MTV Gifhorn und dem TSV Pattensen könnte es noch den HSC Hannover und Arminia Hannover als Elften treffen.

Rechenspiele 18 Oberliga-Teams bisher + 4 Landesliga-Aufsteiger

– 1 Regionalliga-Aufsteiger

+ 4 Regionalliga-Absteiger

= 7 Oberliga-Absteiger + 4 Landesliga-Aufsteiger

– 2 Regionalliga-Aufsteiger

+ 4 Regionalliga-Absteiger

= 6 Oberliga-Absteiger + 4 Landesliga-Aufsteiger

– 1 Regionalliga-Aufsteiger

+ 5 Regionalliga-Absteiger

= 8 Oberliga-Absteiger

Das hängt wiederum mit der ungünstigen Konstellation in den höheren Ligen zusammen. Insgesamt gibt es nach dem feststehenden Abstieg des VfB Oldenburg und des SV Meppen aus der 3. Liga fünf fixe Absteiger aus der Regionalliga – der VfV Hildesheim, der BSV Rehden, Atlas Delmenhorst und Kickers Emden gehören bereits sicher dazu. Vor dem letzten Spieltag am Samstag können noch der Bremer SV, Phönix Lübeck, der SSV Jeddeloh, der SV Werder Bremen II und der TuS BW Lohne den fünften Abstiegsplatz belegen oder aber als Sechstletzter in die Abstiegsrelegation müssen.

Dort wartet der Oberliga-Vizemeister Lupo Martini Wolfsburg. Das Hinspiel ist am 31. Mai in der VW-Stadt, das Rückspiel am 4. Juni. Sollte Wolfsburg gegen einen Nicht-Niedersachsen antreten, sich durchsetzen und folglich kein fünfter niedersächsischer Vertreter runterkommen, bleibt es bei den sechs Oberliga-Absteigern. Sollte Wolfsburg scheitern, aber trotzdem ein fünfter Niedersachse (Jeddeloh oder – unwahrscheinlich – Lohne) als Fünftletzter aus der Regionalliga absteigen, würde es aus der Oberliga gar acht Absteiger geben. Jürgen Stebani, Spielausschussvorsitzender der Oberliga und der Regionalliga hat bereits angekündigt, die Abstiegsrelegation künftig abschaffen zu wollen.

Kommentar: Was für ein Unfug! Geht‘s noch? Was läuft da eigentlich schief? Aus der Oberliga müssen womöglich acht Teams absteigen, das sind 44,4 Prozent der Liga! Aus der Regionalliga erwischt es bis zu sechs von 19 Teams. Wo, bitte schön, bleibt da die Planungssicherheit für die Vereine? Corona-Nachwirkungen hin oder her – hier hat der Verband nicht aufgepasst, hier gefährdet er seine eigenen Vereine massiv.

Wenn aus der Oberliga vier Regelabsteiger festgeschrieben sind, dürfen es nicht plötzlich sechs, sieben oder gar acht werden. Hier müsste unbedingt eine Abstiegsbremse greifen.

Hinzu kommt: Die Aufstiegsrunde zur Regionalliga ist eine Witzveranstaltung! Da schickt die Bremenliga ernsthaft den Vierten ins Rennen, weil die ersten Drei nicht wollen oder können. Nicht viel besser ist es in Hamburg. Dafür muss der Oberliga-Zweite aus Niedersachsen, der mit Sicherheit stärker als die Ersatzvertreter aus den Hansestädten ist, in einer anderen Relegation gegen den Sechstletzten der Regionalliga ran. Was für ein Unfug! Matthias Freese

Übrigens: Zwei weitere Regionalliga-Aufsteiger werden ab Samstag in einer Dreier-Aufstiegsrunde ermittelt – eigentlich besteht sie aus den Oberliga-Meistern aus Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Doch nur der FC Kilia Kiel ist wirklich Erster (in der Flens-Oberliga). Der Eimsbütteler TV nimmt als Dritter der Hamburger Oberliga teil, weil die beiden Erstplatzierten verzichtet haben. Ähnlich ist es in der Bremenliga, wo der OSC Bremerhaven als Vierter dabei ist, weil der FC Oberneuland, die SV Hemelingen und SG Aumund-Vegesack nicht gemeldet oder aber verzichtet haben.