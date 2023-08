„Wir wollen wahrgenommen werden“

Oberbörsch weckt Kiels Ehrgeiz

Von: Hendrik Denkmann

Andreas Kiel schnürt wieder die Fußballschuhe für den TV Sottrum – es ist die zweite Rückkehr zu seinem Heimatverein. © Denkmann

Der TV Sottrum vermeldet keine personellen Verluste und nur bekannte Zugänge. Entsprechend ist keine andere Mannschaft so eingespielt.

Bereits zum zweiten Mal kehrt Andreas Kiel zu seinem Heimatverein TV Sottrum zurück. Und wieder heißt der abgebende Verein Rotenburger SV. War es im Sommer 2020 noch die zweite Herrenmannschaft, aus der sich der inzwischen 34-Jährige in Richtung Wieste verabschiedete, kommt der frühere Oberliga-Leistungsträger dieses Mal aus der Altherren der Wümmestädter zum Fußball-Bezirksligisten von Jannis Oberbörsch.

Dabei spielt der Coach eine besondere Rolle, wie Kiel verrät: „Jannis war der ausschlaggebende Punkt für meinen Wechsel. Als ich im Winter gehört habe, dass er das Amt übernimmt, hat es schon gekitzelt.“ Die Überlegung stand im Raum, bereits im Dezember oder Januar zu wechseln. Gespräche führte er zudem mit Routinier Matthias Michaelis. „Da hat der Zeitpunkt aber noch nicht gepasst.“ So dauerte es nun kein halbes, sondern ein ganzes Jahr, dass der Abwehrmann in der Vorbereitung sein Comeback feierte, nachdem er im vergangenen Jahr aufgrund einer Patellasehnenverletzung dem damaligen Coach Dariusz Sztorc mitgeteilt hatte, kürzertreten zu wollen.

Stenogramm Weggänge: Keine. Zugänge: Vincent Hoops, Sander Hoops, Erik Lüdemann (alle eigene Zweite), Andreas Kiel (Rotenburger SV Altherren). Kader: Tor: Tobias Engel, Marcel Wachsmann, Lenn-Mika Reiter - Abwehr: Luca Rindfleisch, Jannik Rosebrock, Dominik Reuter, Marvin Meyer, Eike Buckenberger, Brian Sztorc, Andreas Kiel, Joshua Hüsing, Sander Hoops, Vincent Hoops, Erik Lüdemann - Mittelfeld: Louis Jaugstetter, Finn Herwig, Patrick Brillowski, Luca Christl, Yannick Böhling, Leon Krause, Lennart Holzkamm, Max Mosig, Helge Osmers, Justin Lünzmann, Lasse Borkowski - Angriff: Andrej Edel, Matthias Michaelis, Sinan Reiter, Torge Frese, Jarno Weisner. Trainer: Jannis Oberbörsch. Co-Trainer: Leif Heinsohn. Athletiktrainer: Yannick Böhling. Betreuer: Helmut Lange. Saisonziel: Top Vier. Favoriten: TSV Ottersberg, Heeslinger SC II.

Seither trug Kiel bei den Altherren das RSV-Trikot, das er sich schon einmal für viele Jahre in der Herren-Ober- und Landesliga übergestreift hatte. „Bei den Altherren ist es etwas anderes. Da geht es nur um das Motto ,Just for fun‘. Dafür bin ich aber noch zu ehrgeizig, habe ich festgestellt“, meint Kiel und entschloss sich dazu, noch einmal anzugreifen: „Wenn ich noch mal spiele, dann nur in Sottrum.“ Lose Anfragen habe es auch von anderen Seiten gegeben. So habe zum Beispiel Drilon Demaku in der abgelaufenen Saison, als er noch Spieler des Bezirksligisten TSV Ottersberg war, den Sottrumer kontaktiert. Gespräche gab es jedoch keine – abgesehen von denen mit den Wieste-Mannen.

Dabei merkte Kiel, dass das oft zitierte Gesamtpaket für ihn passt. Neben einigen Altbekannten auf dem Feld trifft er wieder auf Oberbörsch. Die Wege hatten sich schon beim RSV gekreuzt, als das Duo unter Andre Schmitz seine Spiele bestritten hatte.

Kiel und Oberbörsch teilen eine „ähnliche Philosophie“

Aus dieser Zeit weiß Kiel, dass sie eine „ähnliche Philosophie“ eint. „Es geht um eine gute Kommunikation. Die legt er an den Tag und packt die Jüngeren damit besser, glaube ich. Er kriegt es taktisch auch sehr gut hin und leistet somit gerade gute Arbeit“, schwärmt Kiel von seinem neuen Trainer, der vier Jahre jünger ist als er.



Oberbörsch gibt die warmen Worte gerne zurück: „Er ist einer, der uns sofort weiterhilft, eine gewisse Professionalität vorlebt und die Jungs an die Hand nimmt. Genau diesen Typen, der aus dem leistungsbezogenen Fußball kommt, brauchten wir. Er macht im Training den Mund auf und bringt eine gewisse Härte mit rein.“ Auf die Frage, was seine weiteren Stärken seien, antwortet Kiel: „Die Schnelligkeit jedenfalls nicht, dafür aber die Ruhe in gewissen Situationen. Und ich übernehme gerne die Verantwortung.“



„Wir wollen wahrgenommen werden“

Schaut man sich die Zugangsliste der Sottrumer an, fällt auf, dass Kiel nicht der einzige Neue in der Abwehr ist. Auch Sander und Vincent Hoops sowie Erik Lüdemann – alle aus der eigenen Zweiten – bekleiden die hinteren Positionen in einer Dreier- oder Viererkette. Sind alle fit, dürfte Oberbörsch an den Spieltagen die Qual der Wahl haben. Lob jedenfalls verteilt der Coach ebenso gerne an seine drei Youngster: „Sander ist jetzt fest bei uns und soll den nächsten Schritt machen. Ich erwarte, dass er sich aufdrängt, um Spielzeit zu bekommen. Erik und Vincent sollen fleißig sein und sich anbieten. Mittelfristig traue ich ihnen die Bezirksliga zu.“



Für die neue Saison in dieser Klasse setzt sich Oberbörsch bewusst keine feste Platzierung als Ziel, sondern formuliert einen Wunsch: „Wir wollen wahrgenommen werden, weil hier etwas passiert.“ Den TSV Ottersberg bezeichnet er als Favoriten, nachdem der sich hochkarätig verstärkt hat. „Die Möglichkeiten wie die hat kein anderer Verein. Das ist auch nicht unsere Philosophie. Wir setzen auf ein harmonisches Mannschaftsumfeld und wollen die Jungs auf ein anderes fußballerisches Niveau heben“, sagt der Coach.