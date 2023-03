Oberbörsch kritisiert „verwöhnte und verschlafene“ Mentalität

Von: Hendrik Denkmann

Im Anflug: Nicht immer führten die Sottrumer die Zweikämpfe so intensiv wie hier Lennart Holzkamm (l.) gegen Verdens Lasse Homann. © Denkmann

Der TV Sottrum hat eine 2:0-Führung gegen Verden in der Schlussphase verspielt. Letztlich standen die Gastgeber komplett ohne Punkte da.

Sottrum – Unmittelbar nach dem Abpfiff entfernte sich Lennart Holzkamm vom Geschehen und trat erst gegen die Eckfahne. Auf dem Weg zur Auswechselbank mussten dann noch eine leere Glasflasche und ein Ball dran glauben. Der Frust nach der späten 2:3 (1:0)-Heimniederlage gegen den FC Verden 04 II saß nicht nur beim Sechser des TV Sottrum tief. Trainer Jannis Oberbörsch traute seinen Augen ebenso wenig, dass seine Bezirksliga-Fußballer trotz einer 2:0-Führung bis zur 87. Minute den Platz noch als Verlierer verließen. „Wenn du es nicht schaffst, diesen Vorsprung noch die letzten Minuten über die Zeit zu bringen, verlierst du eben 2:3“, fasste es der 29-Jährige zusammen.

Kurz zuvor hatte der Coach noch über den Platz geschrien und seine Spieler zu sich zitiert: „Kommt alle, wir gehen in die Kabine, alle!“ Auf dem Weg in Richtung der Umkleide wollte Patrick Brillowski die Leistung in der letzten Viertelstunde nicht kommentieren. „Lieber nicht“, sagte der Offensivmann. Nach einer Ansage verließ Oberbörsch wiederum die Kabine zuerst, um sich draußen zu sammeln. Schließlich fasste er die Partie zusammen: „Es sind nicht nur die letzten zehn Minuten. Generell musst du selbst die Verantwortung übernehmen, sowohl vor dem Tor als auch nach hinten. In der ersten Halbzeit haben wir Glück, dass Verden nicht gefährlich wird. Nach der Pause verlieren wir zunehmend die Intensität in den Zweikämpfen. Von der Haltung und Einstellung war das eine Katastrophe.“

Duo ergänzt kurzfristig die Verletztenliste

Der Nachmittag begann aus Sicht der Sottrumer schon mit einer schlechten Nachricht. Zu den vier Ausfällen – Tobias Engel (privat), Matthias Michaelis, Torge Frese und Louis Jaugstetter (alle angeschlagen) – gesellten sich Max Mosig mit Leistenproblemen und Sinan Reiter, der erklärte: „Ich habe mich beim Aufwärmen im linken Oberschenkel gezerrt.“ Am Freitag beim Training habe er schon ein „leichtes Ziehen“ gespürt.

Für ihn übernahm Andrej Edel in der Doppelspitze mit Brillowski. Beim 1:0 war keiner von beiden beteiligt. Einen Holzkamm-Freistoß bugsierte Verdens Hauke Kruse letztlich ins eigene Tor (4.). „Jannis hat vorhergesagt, dass der reingeht“, scherzte Co-Trainer Leif Heinsohn zu diesem Zeitpunkt noch an der Seitenlinie. Das Lachen sollte ihm im Laufe der Partie zunehmend vergehen. Die Gäste fanden immer besser ins Spiel, ohne zu klaren Torchancen zu kommen.

Jannis Oberbörsch war nach dem Spiel enttäuscht. © Denkmann

In Durchgang zwei prüfte Finn Herwig mit einem Außenrist-Schuss Torwart Thorben Bruns (46.), der zudem im Eins-gegen-eins gegen Leon Krause das 3:2 verhinderte (90.+2). Der Sottrumer hatte zwischenzeitlich auf 2:0 gestellt (59.). Danach wähnten sich die Gastgeber in Sicherheit, doch Bastian Deke (87.) und Levin Felsch (89./90.+4) drehten die Partie komplett. „Von der Mentalität war das verwöhnt und verschlafen“, kritisierte Oberbörsch, der einen ähnlichen Spielverlauf als Spieler mal erlebt hatte. „Aber da war die Situation am Ende für uns und wir haben noch gewonnen.“