Nur Rose hat die nötige Präzision ‒ Unterstedt unterliegt Oyten mit 2:3

Von: Matthias Freese

Weg verbaut: Hier kommt Daniel Moderau nicht an Oytens Kapitän Simon Seekamp (vorne) vorbei. Chancen für einen Torerfolg hatte der Unterstedter trotzdem. Links schaut Marius Winkelmann zu, hinten Doppeltorschütze Bastian Rose. © Freese

Nach 15 Monaten hat es die SG Unterstedt erstmals wieder in einem Punktspiel erwischt ‒ beim TV Oyten gab es für den Aufsteiger eine 2:3-Niederlage.

Oyten – Am Ende herrschte hektische Betriebsamkeit: Selbst Torwart Phillip Krüger eilte mit nach vorne, doch die SG Unterstedt brachte den Ball einfach nicht mehr im Tor des TV Oyten unter, sodass der Gastgeber am Freitagabend mit 3:2 (2:1) siegreich blieb und dem grün-weißen Fußball-Bezirksliga-Neuling damit die erste Punktspielniederlage seit dem 8. Mai 2022 beibrachte. „Es war mehr drin“, wusste auch Unterstedts Coach Patrick Werna, doch seiner Mannschaft fehlte die Präzision, zudem nutzte Oyten die Defensivfehler gnadenlos aus.

Keeper Krüger war nach 80 gespielten Minuten noch optimistisch: „Wir nehmen hier noch was mit“, rief er seinen Kollegen aufmunternd zu. Zumal der Aufsteiger ab der 82. Minute noch in Überzahl spielte, nachdem Oytens Amadinho Kone Rot gesehen hatte. Doch klare Chancen erarbeiteten sich die Unterstedter nicht mehr. Die besten hatte Daniel Moderau in Hälfte eins vergeben (5./22./45.).

Letztlich wurde den Gästen ein schwacher erster Durchgang zum Verhängnis. „Wir hatten zunächst zu viel Respekt und haben erst mit dem Anschlusstreffer angefangen. Davor war das nichts“, dachte Werna an das 1:2 durch Bastian Rose nach Querpass von Simon Maruhn (39.). Bei Oytens Führungstreffer durch Denis Schymiczek war der Ball indes schlecht geklärt worden (13.), beim 2:0 durfte Niko Oetting ins rechte Eck schießen, ohne gestört zu werden (36.). Schymiczek war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz – er hatte sich kurz nach dem Führungstreffer an den Oberschenkel gegriffen und meinte in der Pause: „Ich habe so viele Stellen, die wehtun, aber die kannte ich noch nicht.“

„Noch mehr trauen, noch mehr Selbstbewusstsein, Jungs. Mehr Brust raus“, forderte Unterstedts Kapitän Florian Liszkowski seine Mitspieler beim Gang in die Kabine auf. Doch wieder zurück auf dem Platz, gab es den nächsten Dämpfer: 59 Sekunden waren gespielt, als sich Arouna Ahizi um Theo Kettenburg herumdrehte und auf 3:1 erhöhte (46.). „Die Gegentore waren zu einfach und vorne haben wir es nicht gut ausgespielt“, räumte Werna ein. Einzig Rose nutzte seine Chancen und verkürzte mit einem Kopfball kurz über der Grasnarbe nach erneuter Flanke von Maruhn auf 2:3 (51.). Die verbleibende Zeit nutzte Unterstedt jedoch nicht effektiv, zumal Stürmer Daniel Moderau noch in der Schlussphase ausschied, nachdem ihn Maxime N Guessan Diby im Rücken erwischt hatte.