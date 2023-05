Nur Loss bringt es bei Rotenburgs Auftakt auf den Court

Von: Hendrik Denkmann

Ein hochklassiges Einzel liefert sich Sebastian Loss (l.) mit dem Suchsdorfer Oliver Ojakaar. Letztlich gewinnt der Rotenburger mit 10:8 im Match-Tie-Break. © Denkmann

Rotenburgs Nummer drei Sebastian Loss sammelt den einzigen Punkt beim 1:8 gegen Suchsdorf. Philipp Barautzki verpasst seinen Einzelsieg nur knapp.

Rotenburg – Mit einem Stopp versuchte es Tarik Burina, zurück in sein Einzel zu finden. Doch Noel Larwig, Spitzenspieler des Suchsdorfer SV, erreichte selbst diesen Ball und gewann kurz darauf das dritte Aufschlagspiel gegen den Kontrahenten des TC GW Rotenburg. Der Wümmestädter quittierte es mit einem anerkennenden „Bravo“ und sah sein Duell dahinschwimmen. Da es seine Kollegen – mit Ausnahme von Sebastian Loss – beim Auftakt in die Sommersaison der Tennis-Nordliga ebenfalls nicht auf den heimischen Court brachten, kassierte das Team von Zlatan Burina ein 1:8.

Tarik Burina hadert nach dem ersten Satz. © Denkmann

Schon im Winter hatte Rotenburg den Auftakt zu Hause mit 0:6 gegen die Mannschaft aus dem Kieler Nordwesten verloren, hatte die Liga am Ende jedoch als Dritter beendet. Vincent Wuttke betonte nach seinem verlorenen Einzel allerdings: „Halle ist dann doch noch mal etwas anderes als draußen.“ Hinzu kam die geringe Eingewöhnungsphase vor dem Saisonauftakt. „Wir konnten erst ab dem 29. April auf den Platz. Eine Woche Vorbereitung ist einfach zu wenig. Am Freitag ist das Training dann noch wegen des Regens ausgefallen“, verriet die Nummer sechs der Gastgeber, die nach dem Einzel vorzeitig weg musste und im Doppel somit fehlte. Trainer Zlatan Burina ließ es nicht als Ausrede gelten: „Das ist sicherlich kein Grund für das Endergebnis. Viel mehr ist es die Qualität, die der Gegner hat. Die sind wirklich gut. Das wussten wir vorher.“ Zum starken Kader der Gäste gehörten auch die beiden Esten Kenneth Raisma und Oliver Ojakaar, während Rotenburgs Bosnier Danijal Muminovic noch nicht zum Sextett dazustieß. „Die sind beide sehr sicher. Im Vergleich mit unseren Jungs sind das beides Profis“, bemerkte Zlatan Burina.

Raisma stellte sein Können direkt unter Beweis und bezwang Emir Burina mit 6:3, 6:1. „Emir hat oft geführt, hat ihn nach links und rechts laufen lassen. Der Gegner war am Ende aber sicherer“, beobachtete Rotenburgs Trainer. Zeitgleich kassierten Felix Samsel (4:6, 1:6 gegen Pelle Boerma) und Wuttke (3:6, 3:6 gegen Sean Saal) eine Zwei-Satz-Niederlage. „Sie haben beide ihre Chancen gehabt. Bei Felix wurde es im zweiten Satz aber deutlich“, berichtete Zlatan Burina, dessen älterer Sohn Tarik sich umgekehrt vor allem im ersten Satz schwer tat. Aufgrund von einigen Aufschlagfehlern zu Beginn schenkte er gleich alle drei Aufschlagspiele her und verlor mit 0:6. Rotenburgs Nummer eins kämpfte sich rein und hielt das Match gegen Larwig bis zum 3:4 offen. Doch letztlich ging auch dieser Satz mit 3:6 an den Suchsdorfer.

Philipp Barautzki steigert sich im zweiten Satz. © Denkmann

Parallel traf Philipp Barautzki auf Matthias Bähre. In einem Spiel ohne großes Tempo schleppte sich der Wümmestädter in den Match-Tie-Break, führte dort sogar mit 8:4. Drei leichte Fehler ließen aber auch ihn als Verlierer da stehen – 2:6, 6:3, 8:10. Einzig Loss behielt in einem phasenweise hochklassigen Einzel die Oberhaupt und setzte sich mit 6:4, 2:6, 10:8 durch. Auch im Doppel an der Seite von Samsel ging es über die volle Distanz. Die Sieger hießen jedoch Larwig/Boerma – 6:3, 1:6, 8:10. Für Tarik Burina/Barautzki (3:6, 3:6 gegen Raisma/Ojakaar) sowie Emir Burina/Simon Mattick (1:6, 1:6 gegen Bähre/Saal) war indes nichts zu holen. „Meine Hoffnung war, dass wir nicht zu hoch verlieren. Am Ende kann in der Tabelle nämlich jeder Einzelpunkt wichtig sein“, bilanzierte Zlatan Burina und blickte bereits voraus: Suchsdorf, der kommende Gegner TG Bergstedt-Wensenbalken und der TC Alfeld, gegen den die Rotenburger als letztes spielen, seien „die drei stärksten Gegner. Bei den anderen haben wir eine Chance“, ist er überzeugt.