Nur Kelm und Meyer zeigen einen guten Auftritt in Beckdorf

Daniel van Frayenhove (3.v.l.) fand in Beckdorf mit seinen Worten kein Gehör bei seinen Spielern.

Der TuS Rotenburg schwächelt und fängt sich die dritte Pleite in Folge. Trainer Daniel van Frayenhove moniert auch die fehlende Durchschlagskraft.

Rotenburg – Auch wenn der Klassenerhalt endgültig fix ist, war Daniel van Frayenhove tief enttäuscht. „Das war das schlechteste Spiel, seit ich hier Trainer bin“, ärgerte er sich nach der 23:27 (10:14)-Niederlage seines TuS Rotenburg in der Handball-Oberliga beim SV Beckdorf. Mit einer extrem schwachen Leistung im Angriff handelten sich die Wümmestädter die dritte Niederlage in Folge ein. Eine ordentliche Saison droht einen negativen Touch zu bekommen. „So will ich die Saison nicht beenden“, betont van Frayenhove bei noch drei ausstehenden Spielen.

Rotenburgs Coach rang nach der Partie um Worte und brauchte erst mal „ein bisschen Luft um die Nase“. Dabei hatte sein Team in der Abwehr recht gut gestanden und konnte sich auf Keeper Yannick Kelm verlassen. „Er hatte um die 20 Paraden, aber Beckdorfs Torwart (Markus Clever, Anm. d. Red.) bestimmt 25“, berichtete van Frayenhove. Und er moserte: „Wir hatten null Durchschlagskraft und machen so viele technische Fehler.“ Die positive Ausnahme im Angriff war dabei noch Rechtsaußen Lars Meyer, der auf sieben Tore kam. Auf Daniel Barkholdt, den zweiten Linkshänder auf dem Flügel, musste der TuS Rotenburg hingegen verzichten – Corona.

Van Frayenhove zieht knallhartes Resümee

Schon in der ersten Halbzeit zog Beckdorf zwischenzeitlich mit fünf Toren weg. Den Rotenburgern gelang es nicht, diesen Rückstand entscheidend aufzuholen. Nur ein einziges Mal, beim 21:23 durch Meyer sechs Minuten vor Schluss, sah es kurzfristig danach aus, als sollte eine Wende möglich sein. Doch Jonas Gerkens und Joscha Jolitz legten wieder für die Kreisstader nach. Knallhartes Resümee von van Frayenhove: „Es war im Angriff einfach nicht gut, wir haben scheiße gespielt, das kann man auch so sagen.“ Veränderungen in der Deckung in den letzten Minuten brachten nichts ein. „Draufhauen bringt jetzt aber auch wenig. Wir haben keinen Druck mehr, müssen jetzt befreit aufspielen und uns wieder anders präsentieren“, fordert der Coach für die letzten Partien.