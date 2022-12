Nur Hannes Kettenburg trifft für Unterstedt ins Tor

Von: Hendrik Denkmann

Hannes Kettenburg ist nach zwei Monaten Pause zurück in die Startelf gekehrt und hat seine SG Unterstedt vor der ersten Niederlage bewahrt.

Unterstedt – Jetzt ist die Tabelle geglättet. Nach dem letzten Nachholspiel zwischen dem bislang ungeschlagenen Spitzenreiter SG Unterstedt und dem sechstplatzierten MTV Hesedorf gehen alle Fußball-Kreisligisten mit 15 absolvierten Partien in die Winterpause. Zum Jahresabschluss hatte sich die Elf von Fabian Knappik und Patrick Werna im Heimspiel zunächst schwergetan, glich bis zur Pause einen Rückstand aus – 1:1 – und verpasste im Anschluss den Siegtreffer. Es war nach dem 1:1 gegen den TSV Bülstedt/Vorwerk das zweite Remis der Saison für Unterstedt.

Das, da waren sich beide Trainer einig, wollten sie aber nicht am fehlenden Personal festmachen. „Unser Kader ist breit genug und die Leute auf der Bank sehr gut“, betonte Knappik und schob nach: „Über die Qualität der Ausfälle brauchen wir aber natürlich nicht zu sprechen.“ Neben dem langzeitverletzten Simon Maruhn fehlten auch die drei Stammkräfte Jan Friesen (Urlaub), Florian Liszkowski und Daniel Moderau (beide krank). Sebastian Lauridsen, Janno Hornig und Hannes Kettenburg rückten dafür in die Startaufstellung. Für Letzteren war es auch das Comeback in der ersten Elf nach fast zwei Monaten Verletzungspause. „Das war ganz wichtig. Er bringt noch mal etwas ganz anderes mit. Seine läuferische Leistung war wirklich stark“, lobte Werna und sprach von einem „guten“ Spiel auf der Sechs neben Nisar Atris. „Dann macht er noch das wichtige 1:1“, fügte sein Trainerkompagnon an. Mit einer flachen Hereingabe fand der ebenfalls stark spielende Rechtsverteidiger Niklas Herbig Mitspieler Hannes Kettenburg, der den Ball im Tor unterbrachte (32.).

Unterstedt verpasst den Siegtreffer

Bis dahin hatten die Gastgeber weitestgehend nicht stattgefunden. „Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz“, ärgerte sich Werna. „Wir haben in der ersten halben Stunde echt ein paar Böcke geschlagen. Die gehen da völlig zurecht in Führung“, ergänzte Knappik und dachte an den Treffer von Frederic Meyer, der den Ball ungehindert aus rund 20 Metern halbhoch neben den rechten Pfosten setzte (18.). Bereits zuvor fehlten zweimal nur wenige Zentimeter bei den Abschlüssen von Hesedorfs Goalgetter Kristian Reitmann (6./12.). Zahlreiche Fehlpässe und fehlende Aggressivität prägten zudem das Unterstedter Spiel. Genau diese Tugenden brachten die Gastgeber ab der 30. Minute auf den Platz, übernahmen die Spielkontrolle, verpassten aber durch Hannes Kettenburg (37./45.) und Bastian Rose (56./75.) das 2:1. „Wenn man sieht, dass der Gegner den Punkt so sehr feiert, weiß man, dass der glücklich für die ist“, meinte Werna.