Nur der SV Jeersdorf liegt über dem Schiedsrichter-Soll

Von: Hendrik Denkmann

Der SV Jeersdorf hat mehr Schiedsrichter als er muss. Dafür erhält der Verein vom Kreis eine Prämie. Vielen anderen Clubs drohen hingegen hohe Strafen.

Jeersdorf – Aus fünf mach eins: Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte der Fußball-Kreis noch eine Handvoll Vereine dafür finanziell belohnt, dass sie über dem Schiedsrichter-Soll gelegen hatten. Vergangene Saison 2021/2022 blieb nur noch der SV Jeersdorf über. 37 weitere Vereine erreichten ihr Soll, 39 verfehlten es. „Von denen haben manche zu wenig und manche keine Schiedsrichter“, erzählt Gerhard Schröder aus dem Spielausschuss.

Insgesamt fünf Referees pfeifen für Jeersdorf, lediglich zwei benötigt der Verein laut Regelwerk (gerechnet wird ab der C-Jugend aufwärts, drei Schiedsrichter für Herren-Teams ab der Kreisliga aufwärts, ansonsten einer), woraus sich ein Überhang von drei übergibt. Für diese Leistung erhält der Club eine Anerkennungsprämie im niedrigen dreistelligen Bereich. „Die geben wir an unsere Schiedsrichter weiter und kaufen denen zum Beispiel neue Trikots“, verrät Kassenwartin Ilka Wilken.

Neben Jeersdorf meldeten 2019/2020 auch die drei Nordkreis-Vereine SV Ippensen, TSV Oerel-Barchel und MTV Wohnste sowie der SV RW Scheeßel einen Schiedsrichterüberhang. Bei den Rot-Weißen betrug dieser damals drei Unparteiische. Mittlerweile stehen sieben Jugend- und Herrenteams und zwei Mannschaften aus einer Spielgemeinschaft acht Schiedsrichtern gegenüber. „Damit liegen wir ungefähr im Soll“, rechnet Scheeßels zuständiger Obmann Lucas Lemke vor. Dessen zweiter Vorsitzender Steffen Lohmann ergänzt: „Wir haben mehr als Soll, aber einzelne kriegen ihre 15 Spiele pro Saison nicht voll und zählen deshalb nicht mit in die Rechnung rein.“ Diese Entwicklung sieht auch der Kreisschiedsrichterobmann Mats Baur: „Das Problem ist die gesunkene Einsatzbereitschaft. Sie haben mehrere Sachen gleichzeitig oder setzen ihre Prioritäten anders. Nach Corona haben wir mehr Freitermine. Einzelne Schiedsrichter tragen sich diese alle zwei Wochen ein.“

Die Thematik treffe besonders größere Vereine wie den Heeslinger SC oder den Rotenburger SV, für den aktuell acht Schiedsrichter pfeifen. 16 müssten es anhand der gemeldeten Mannschaften aber sein, woraus sich ein Minus von acht ergibt. „Das war in den letzten Jahren schon immer so“, weiß Torsten Krieg-Hasch, der Sportliche Leiter der Wümmestädter. Jeder fehlende Referee kostet im Juniorenbereich sowie im Herrenbereich auf Kreisebene übrigens 150 Euro, bis zur Bezirksliga sind es 250 Euro, ab der Oberliga 350 Euro. Angesetzt wird bei der Jugend, wodurch im Beispiel des RSV sich Strafen für vier Erwachsenenteams ergeben. In Summe ergibt dies einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Kreis bildet Schiedsrichter aus

Auch in diesem Jahr plant der Fußball-Kreis Rotenburg wieder zwei Schiedsrichter-Anwärterlehrgänge. Der erste startet am 13. März um 18.30 Uhr im Vereinsheim des MTSV Selsingen. Darauf weist Lennart Blömer aus dem Schiedsrichterausschuss hin. Die weiteren Termine sind der 15. März, 20. März, 22. März, 24. März und 25. März. „Eine Teilnahme an allen Terminen ist keine zwingende Anforderung zur Prüfungsanmeldung, wird aber empfohlen“, erklärt Schiedsrichterlehrwart Calvin Dieckhoff. Die Anwärter müssen mindestens 14 Jahre alt sein, der Prüfungstermin ist noch offen. Anmeldungen sind über das DFBnet möglich.