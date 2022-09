Nowakowski-Hammer aus 35 Metern bringt Bothel auf die Siegerstraße

Von: Hendrik Denkmann

Zwei gegen einen: Christoph Kuhlke (Mitte) wird von zwei Bothelern – Tim-Tjorven Dornemann (l.) und Bjarne Stölpe – in die Zange genommen. © Freese

Der TuS Bothel beendete am Freitagabend seine Sieglosserie mit einem 3:2-Erfolg gegen Helvesiek. Zudem feierte ein Akteur bei den Gastgebern sein Comeback.

Bothel – Talfahrt beendet: Die Kreisliga-Fußballer des TuS Bothel haben am Freitagabend auf eigenem Platz das bessere Ende für sich gehabt und mit 3:2 (1:1) gegen den SV Grün-Weiß Helvesiek gewonnen. Es war der erste Erfolg für die Elf von Trainer Dennis Schlifelner nach zuletzt drei Niederlagen in Serie. „Das war ein ganz wichtiger Sieg“, merkte er deshalb auch an.

Für Sascha Denell war es gleichzeitig das Comeback sowie die erste Kreisliga-Partie in dieser Saison. Der Keeper der Gastgeber hatte sein letztes Spiel im Test gegen Bezirksligist VfL Visselhövede (1:2) Ende Juli bestritten. Seitdem hatte ihn eine Verletzung geplagt, die er nun pünktlich zu Bothels drittem Altkreisderby dieser Spielzeit auskuriert hatte. „Ich bin da natürlich sehr glücklich drüber“, äußerte Schlifelner und machte mit Blick auf die ersten zwanzig Minuten deutlich: „Da hält er zweimal sehr stark. Das wären sonst zwei Gegentreffer gewesen.“ Zunächst klärte Denell einen Schuss von Helvesieks Jona Prigge per Fußabwehr zur Ecke (6.), kurz darauf prüfte ihn der eigene Mann (10.).

Mählmann setzt den Schlusspunkt

In Minute 18 war aber auch der Rückkehrer chancenlos, als Prigge sich gegen den Keeper und Innenverteidiger Kevin Altmann gekonnt durchsetzte und zum 1:0 einschob (18.). Die Führung hielt allerdings nur kurz an. Mit der ersten nennenswerten Chance glich Bothels Tim Tjorven Dornemann aus. Der linke Mittelfeldspieler ließ zunächst Gegenspieler Tobias Schiller ins Leere grätschen und setzte den Ball dann ins lange Ecke. Entsprechend frustriert zeigte sich Helvesieks Coach Jan Rosenbrock: „Wir verhauen vorne zu viel. Es hätte da eigentlich schon 3:0 stehen können. Der Keeper hält ihn zweimal aber stark.“ Einen Chancenwucher machte auch sein Gegenüber aus – allerdings in der zweiten Hälfte. „Wir müssen lernen, die Dinger vorne zu machen“, sagte Schlifelner, der dennoch zwei erfolgreiche Abschlüsse seiner Mannen sah. Zunächst traf Wilhelm Nowakowski aus 35 Metern unter die Latte (65.). Dann setzt Philipp Mählmann noch den Schlusspunkt (83.). Zwischendurch hatte Felix Wöhl Denell im kurzen Eck erwischt und den Ausgleich erzielt (75.).