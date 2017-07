Novikov toppt Hennings noch

Mulmshorn - Von Matthias Freese. Nein, als Torwart taugt Andrej Novikov wohl nicht. Als die neue Offensivkraft des TV Hassendorf den Samtgemeindepokal in die Höhe stemmte, hob der Deckel ab. Novikov versuchte ihn zwar aufzufangen, doch das misslang. Als Goalgetter war der 25-Jährige im Finale gegen die Reserve des TV Sottrum (3. Kreisklasse) dafür äußerst treffsicher für seinen Club aus der 1. Fußball-Kreisklasse gewesen. Mit seinem Hattrick in der zweiten Halbzeit toppte er sogar den Doppelpack seines Teamkollegen Christian Hennings. Das vom Kreisligisten TSV Ottersberg II gekommene Duo war damit für alle Tore beim 5:0 (2:0) zuständig. „20 gute Spieler machen aber noch keine gute Mannschaft. Wir sind im Moment auf einem guten Weg, nicht mehr und nicht weniger“, bremst Trainer Wilfried Vajen ein wenig die Euphorie.

Gastgeber TuS Mulmshorn (2. Kreisklasse) hatte erst am Freitag durch eine 2:3-Niederlage gegen Hassendorf die Finalträume ad acta legen müssen und war dadurch auch aus dem Spiel um Platz drei raus. Großes wie kleines Endspiel sollten dann einseitig verlaufen und mit dem selben Ergebnis enden. Rang drei sicherte sich der SV Horstedt (1. Kreisklasse) durch die Tore von Nils Fränkler (13.), Adrian Illing (17./44.), Hendrik Majrchzak (78.) und Luka Klettke (88.) gegen den TSV Bötersen/Höperhöfen, Aufsteiger in die 2. Kreisklasse. Bitterer als die Niederlage war für Bötersens Neu-Coach Andreas Kieselbach der verletzungsbedingte Ausfall von Kapitän Simon Jaugstetter.

Der TV Hassendorf musste derweil ohne seinen Neuzugang Jan-Claas Rosebrock (kam vom TV Sottrum) auflaufen. Der Sechser hatte sich am Freitag an der Wade verletzt. Doch auch so befand sich Hassendorf fast nur in der Sottrumer Hälfte. Der kaum zu stoppende Siwan Bezek initiierte fast jede Offensivaktion, wenngleich er es mit dem Dribbling ab und an auch mal übertrieb. So dauerte es bis zur 24. Minute, ehe Christian Hennings die überfällige Führung erzielte. Noch sehenswerter war sein Solo im Strafraum, das zum 2:0 führte (30.). Sottrums beste Chance besaß der 18-jährige Lennart Holzkamm, der erst vom dritten Hassendorfer, Jelle Ottens, gestoppt wurde (38.).

Einen höheren Pausenrückstand verhinderte Keeper Johannes Hagenah. Gegen Andrej Novikovs Torinstinkt war aber auch er in der zweiten Hälfte machtlos (53./68./82.). „Für uns war der Finaleinzug schon ein großer Erfolg“, stellte Bastian Piskorz, Sottrums einzige Leihgabe aus der Ersten, treffend fest.