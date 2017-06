Norden beim 2:2 schwer verletzt

Verdacht auf Schienbeinbruch / Walsede nach Remis gegen Alfstedt aus dem Kreisliga-Rennen

+ Da kochen die Emotionen hoch: Walsedes Coach Uwe Henke (vorne rechts) ist außer sich nach dem Foul an Malte Norden, der schwer verletzt am Boden liegt (hinten). - Foto: Freese

Kirchwalsede - Von Matthias Freese. Ganz bitterer Abend für den FC Walsede – vor allem aber für Malte Norden: Der Verteidiger verletzte sich im zweiten Relegationsspiel zur Fußball-Kreisliga so schwer, dass er mit Verdacht auf Schienbeinbruch per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die für 24 Minuten unterbrochene Partie endete in Kirchwalsede gegen den Kreisliga-Drittletzten FC Alfstedt/Ebersdorf nach 2:0-Führung der Gastgeber 2:2. Der Vizemeister der 1. Kreisklasse Süd ist damit raus aus dem Aufstiegsrennen. Das machen Alfstedt und der MTV Hesedorf (1. Kreisklasse Nord) nun am Sonnabend unter sich aus.