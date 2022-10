Nijland und Peichert sichern ersten Sieg ab

Derby-Zeit: Sottrums Kira Nijland passt im Rückraum den Ball weiter, während sich Rotenburgs Abwehr dahinter um Sandra Koschorreck kümmert. © Freese

Der TV Sottrum hat das Derby beim TuS Rotenburg II gewonnen. Durch den ersten Saisonsieg zogen die Gäste zudem an den Gastgeberinnen in der Tabelle vorbei.

Rotenburg – Elf Tore von Maike Bamberg haben den Regionsoberliga-Handballerinnen des TuS Rotenburg II im Heimspiel gegen den TV Sottrum nicht gereicht, um etwas Zählbares zu holen: Nach einem 10:10 zur Halbzeit musste sich die Zweitvertretung von der Wümme den von Norbert Kühnlein trainierten Gästen mit 20:23 geschlagen geben.

Für den TuS Rotenburg II war es die zweite Pleite in fünf Tagen. Am Dienstag hatte die Crew von Coach Bernd Meyer beim TSV Morsum mit 22:29 verloren. Unterdessen zeigte sich Norbert Kühnlein nach dem Derby-Erfolg erleichtert. Sottrums Coach hob die „positive Einstellung“ seiner Mannschaft hervor: „Wir haben in der Abwehr aggressiv miteinander gearbeitet und vorne endlich die Chancen genutzt.“

Entscheidung fällt in den Schlussminuten

Die Entscheidung zugunsten der Gäste fiel erst in den Schlussminuten. Nachdem Maike Bamberg für den TuS Rotenburg II auf 20:21 (55.) verkürzt hatte, machten Kira Nijland und Laura Peichert mit ihren Toren zum Endstand den ersten Saisonsieg des TV Sottrum perfekt. Im Klassement haben beide Teams dadurch die Plätze getauscht: Der TV Sottrum (3:5 Zähler) hat sich auf Platz acht verbessert, der TuS Rotenburg II (2:10) ist in der Zehnerstaffel Vorletzter.

Tore für den TuS Rotenburg II: Bünning (3), van Rooijen (1/1), Bamberg (11/2), Heyber (2), Trau (1), Müller (2).

Tore für den TV Sottrum: Krüger (2), Peichert (6/3), Schulze (2), Koschorreck (4), Richter (5), Nijland (4). prü