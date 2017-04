Niestädts Ausgleich zählt nicht

Rotenburg - Auch einen Tag nach der 0:1 (0:0)-Niederlage beim SV Drochtersen/Assel II hatte sich Andre Schmitz noch nicht wieder ganz beruhigt. Grund: Der Coach der Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV war mit zwei Dingen richtig unzufrieden. Zum einen war da laut Schmitz der „richtig arrogante Auftritt“ von Schiedsrichter Jonas Mirbach (SF Sahlenburg), zum anderen die mangelnde Chancenverwertung seiner Elf.

„Dass wir dort nichts holen durften, ist schon mal klar“, griff Rotenburgs Trainer den Unparteiischen an. „Aber ich mache es auch nicht nur an ihm fest. Wir hatten vor der Pause sechs ganz klare Chancen, die wir aber alle vergeben haben.“ Vor allem Tim Ebersbach hatte die Führung auf dem Fuß. Nach einer Ecke schoss der Routinier den Ball am langen Pfosten aus drei Metern daneben (31.). Und auch Stürmer Toni Fahrner verfolgte das Pech. In der 57. Minute traf sein Schuss nur die Latte. Sieben Minuten später wurde ihm ein Treffer aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung abgepfiffen (64.) – und für Schmitz ging es von da an wegen lautstarken Protests auf der Tribüne weiter. Kurz vor Schluss jubelte der RSV erneut, doch wieder wurde ein Treffer von Jannis Niestädt nicht gegeben (87.). „Wo ist das denn bitteschön Abseits?“, fragte sich der Coach. Das Tor des Tages fiel in der 62. Minute. Nach einem langen Freistoß traf Mike Pye per Aufsetzer. „Da hätten wir vorher mehrmals klären können“, so Schmitz. - vw