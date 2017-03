Niestädt ist bereit für den Vorsitz des JFV Rotenburg

Michael Niestädt will künftig den JFV Rotenburg als Vorsitzender führen. - Foto: Menker

Rotenburg - Von Matthias Freese. Aus der „Bahnstrecken-Spielgemeinschaft“ wird nichts. Die Bemühungen des JFV Rotenburg, eine Kooperation im Jugendfußball mit dem TSV Ottersberg, SV RW Scheeßel und der JSG Wümme einzugehen, sind bis auf Weiteres gescheitert. Alle vier Vereine sind zwar mit dem Schienennetz zwischen Bremen und Hamburg bestens verbunden – doch auf einer Linie liegen sie deshalb nicht. Als letzter Verein sagte Scheeßel jetzt in Rotenburg ab. In personeller Hinsicht vermeldet der JFV Rotenburg dafür einen Erfolg: Michael Niestädt ist bereit, die Nachfolge von Ralf Hastedt anzutreten und neuer Vorsitzender zu werden.

Der Rotenburger Michael Niestädt, bis zum vergangenen Jahr Bürgermeister der Samtgemeinde Fintel, soll auf der Jahreshauptversammlung am 28. April gewählt werden. Er war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auf einem Treffen der Trainer des JFV Rotenburg wurde seine Kandidatur vor einigen Tagen aber bereits verkündet.

Ralf Hastedt, Initiator und Gründungsvater des JFV Rotenburg, hatte sich in letzter Zeit im Verein eher rar gemacht und gibt sein Amt aus beruflichen Gründen auf.

+ Der JFV Rotenburg besteht auch künftig aus dem Rotenburger SV und Fortuna Rotenburg – eine Kooperation mit anderen Vereinen ist vorerst vom Tisch. „Die Notwendigkeit des Zusammenschlusses“, sieht Jugendleiter Peter Meyer aber weiterhin. © Freese

Anfang der Woche hatte der SV Rot-Weiß Scheeßel den Rotenburgern seine definitive Absage mitgeteilt. „Wir kriegen keine Mehrheit im Vorstand und Verein für dieses Projekt zusammen“, begründete der Vorsitzende Carsten Tietjen den Verzicht auf eine Kooperation.

Schon Anfang des Jahres hatte die JSG Wümme abgelehnt, der TSV Ottersberg macht ebenfalls nicht mit. „Wir haben momentan auch kein Spielermaterial dafür. Zur neuen Saison wird das sowieso nichts, aber die Idee schlummert weiter in unseren Köpfen“, schließt Markus Bremermann vom TSV Ottersberg eine künftige Zusammenarbeit nicht völlig aus. Kosten und Fahrtwege waren für ihn von vornherein ein weiteres Argument gewesen. „Das ist die entscheidende Geschichte“, glaubt Peter Meyer, Jugendleiter des JFV Rotenburg. „Du kannst es nicht übers Knie brechen, aber wir bleiben in Gesprächen. Ich sehe schon seit Jahren die Notwendigkeit des Zusammenschlusses – das liegt auf der Hand.“ Was Meyer nicht beabsichtigt, ist eine „Kopie des JFV A/O/Heeslingen. Da fehlt das Geld und es macht auch keinen Sinn. Wir machen es aus dem Breitensport heraus“, betont er.