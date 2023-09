Niepel gefällt gegen Rot-Weiß Scheeßel als Goalgetter

Von: Matthias Freese

Der zweite Streich im Leibchen: Jannik Niepel (vorne) bejubelt seinen Treffer zum 3:1. Die Mitspieler folgen ihm, die Scheeßeler mit Kapitän Bastian Behrens (2.v.r.) und Julian Heins (r.) sind bedient. © Freese

Die RSV-Reserve ist beim 5:2 im Derby die reifere Mannschaft. Bei den Gästen kommt Außenverteidiger Lucas von Knebel mit Gelb zudem gut weg.

Rotenburg – Beim Talente-Treff in der Ahe waren die Kreisliga-Fußballer des Rotenburger SV II einfach eine Spur reifer als die Youngster des Aufsteigers SV Rot-Weiß Scheeßel. „Das liegt auch an der jungen Mannschaft. Da sind die Rotenburger uns ein bisschen voraus“, stellte auch Mattis Leuenroth, Coach der Gäste, fest, nachdem die Wümmestädter mit 5:2 (2:1) gewonnen hatten.

Doch auch bei der Rotenburger Reserve stimmen noch nicht alle Abläufe. Das wurde auch nach dem Abpfiff noch einmal deutlich, als sich fast alle in Richtung Kabine verabschiedeten, ohne die Sachen mitzunehmen. Kapitän Linus Baselt, mit zwei Eckfahnen in der Hand, pfiff seine Kollegen zurück. „Das ist ein bisschen frech von denen“, meinte er schmunzelnd. Die gute Laune verdarb das nach dem Derbysieg nicht, zumal die Rotenburger die Tabellenspitze verteidigten – der Bremervörder SC hat zwei Partien weniger bestritten.

Leibchen-Reißprobe: Scheeßels Leif Gieseke (l.) hält Tonny Munezero fest. Referee Hans-Ludwig Vogt sieht es. © Freese

„Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, fand RSV-Coach Torsten Krieg-Hasch und konstatierte: „Das war nicht schön, aber erfolgreich.“ Was ihm missfiel: „Wir haben nachher überhaupt nicht mehr schnell gespielt, sondern mehr Sicherheitsfußball. Die zweite Halbzeit war von beiden Seiten nicht schön, aber letztlich zählen die drei Punkte.“

Die Scheeßeler – erstmals mit Neuzugang Julian Heins am Start – hatten dabei früh gewechselt. Außenverteidiger Lucas von Knebel war mit der Gelben Karte gut bedient, nachdem er Linus Baselt am Trikot festgehalten und einige Sekunden später noch weggeschubst hatte (21.). Leuenroth brachte Niklas Wahlers für ihn. „Spätestens bei der nächsten Aktion wäre er sonst runter gewesen. Da musste ich ihn schützen“, erklärte er. Der eingewechselte Wahlers sollte später jedoch zur tragischen Figur avancieren, denn unmittelbar nachdem der starke Bastian Behrens die Beeke-Elf mit seinem 2:3 wieder ins Spiel gebracht hatte (81.), sprang dem Abwehrspieler im Fallen der Ball im Sechzehner an den Ellenbogen. Den Strafstoß verwandelte Linus Baselt zum 4:2 (82.). Beim bedeutungslosen 5:2 bugsierte Wahlers schließlich eine Flanke von Maik Müller ins eigene Netz (90.+3). „Wir waren dran, dann hast du zwei Aktionen, die das Spiel kaputt machen. Wir machen leider noch zu viele individuelle Fehler“, haderte Leuenroth.

Meinungsverschiedenheit: Rotenburgs Linus Baselt (r.) und Lucas von Knebel geraten nach einem Trikotzupfer aneinander. Anschließend schubst der Scheeßeler, erhält dafür Gelb und wird als Vorsichtsmaßnahme vom Trainer runtergenommen. © Freese

Das war übrigens schon in der ersten Hälfte so gewesen, als die Gäste die RSV-Führung durch ein Abstauber-Tor von Jannik Niepel (17.) dank Malek Yousef ausgeglichen hatten (43.). Hier sollte es nur drei Minuten dauern, ehe Tonny Munezero nach Pass von Nico Nachtigall wieder auf 2:1 für Rotenburg stellte (45.+1). Dass der Rotenburger Stürmer dabei klar im Abseits stand, hatte der Referee Hans-Ludwig Vogt (Heidekreis) nicht bemerkt. Den erneuten Ausgleich verpasste Jan Garbers (49.), ehe Niepel mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 stellte (53.). „Rotenburg ist keine Mannschaft, gegen die wir unbedingt punkten müssen. Die spielen schon einen guten Fußball“, betonte Leuenroth später anerkennend.