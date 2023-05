Niedersachsen-Derby im Finale: Hurricanes treffen auf Göttingen

Zeit zum Feiern für die Hurricanes? © Freese, Matthias

Jetzt steht es fest: Die Avides Hurricanes treffen im Finale auf die BG 74 Göttingen.

Alles wie immer? Nicht ganz. Denn: Die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes bereiteten sich unter der Woche auf das Play-off-Finale am Sonntag (16 Uhr) in Scheeßel vor, ohne den Finalgegner zu kennen. Den ermittelten das BBZ Opladen und die BG 74 Göttingen am Freitagabend. Letztlich setzten sich die Göttingerinnen überraschend mit 53:39 durch und spielen nun gegen die Mannschaft von Christian Greve um den Titel.

Der Hurricanes-Coach erklärte noch vor dem entscheidenden Halbfinalspiel: „Es hat sich nicht groß etwas verändert. Das Training ist wie sonst auch auf uns selbst ausgerichtet. Die Details in der Gegner-vorbereitung mussten wir aber erst mal weglassen. Da werden wir in unserer Gruppe uns noch verbal etwas austauschen, wenn wir den Gegner kennen.“ Klar sei ohnehin: „Wir wollen das Spiel gewinnen. Alles andere würde dem sportlichen Wert eines Finales nicht entsprechen“, betont Greve, dem bis auf seine Langzeitverletzten Andrea Baden, Michelle Schischkov und Carolin Knittler alle Spielerinnen für einen Einsatz zur Verfügung stehen.