Nicolai ist bei Rotenburgs Niederlage kaum zu stoppen

Von: Hendrik Denkmann

Trotz doppeltem Trikotzerren: Rotenburgs Phillipp Nicolai (Nummer 41) läuft den Rehburgern oftmals davon. © Freese

Rotenburgs Runningback Phillipp Nicolai erläuft in der ersten Halbzeit zwei Touchdowns. Für zwei Teamkollegen kommt die Partie noch zu früh.

Rotenburg – Trotz der 22:28 (22:20)-Niederlage der Landesliga-Footballer gegen die RRRockets Rehburg lag auf dem Ahe-Sportgelände nach der Partie ein Hauch von Liebe in der Luft. Umgeben von den Teamkollegen der Rotenburg Wolverines ging Robert Schönteich-Behrens auf die Knie und machte der Freundin einen Heiratsantrag.

Mit goldenem Mundschutz sticht Carsten Nack heraus. © Freese, Matthias

Noch während der Partie stand ein anderer Wolverines-Akteur im Mittelpunkt. „Ich bin besonders stolz auf unseren Runningback Phillipp Nicolai. Er war kaum zu stoppen“, schwärmte Wide-Receiver-Coach Michael Müller. Vor allem im ersten Durchgang überzeugte die Nummer 41 der Gastgeber mit zwei Touchdowns. Zu Beginn des dritten Quarters musste Nicolai runter, da ihn nach einem Zweikampf Unwohlsein plagte. In der Schlussphase habe er den Coaches sein Okay gegeben und sei für die letzten Angriffe auf das Feld zurückgekommen, berichtete Spartenleiterin Amy Darley, während Müller ein weiteres Lob aussprach: „Auch die Lines sowohl in der Offense als auch der Defense haben einen super Job gemacht.“ Zu diesen gehörten Marvin Meyer und Leif Heinsohn indes noch nicht. Ihr geplantes Football-Comeback verzögerte sich noch, da die Pässe nicht rechtzeitig eintrafen. Beide hoffen jedoch, beim nächsten Spiel auflaufen zu können.

Phillipp Nicolai beklagt kurzzeitiges Unwohlsein. © Freese, Matthias

Noch ohne das Duo verpassten es die Wolverines, in Führung zu gehen, da die Rehburger Defense den Fieldgoal-Versuch abfing und durch einen Lauf quer über das Feld einen Touchdown erzielte. Auch die anschließende Two-Point-Conversion war erfolgreich. Nach einem weiteren misslungenen Anlauf gelang es den Gastgeber, durch Nicolai zu verkürzen. Der Runningback war wie sein Positionskollege David Behrens während des Drives nicht zu stoppen. Nahezu jeder Pass des Quarterbacks Bjarne Mohr auf das Duo kam an und sorgte somit für einen Feldgewinn. Mit der Two-Point Conversion glich Mohr zum 8:8 aus. Mit zwei Touchdowns ohne jeweiligen Zusatzpunkt zogen die Gäste in der Folge auf 20:8 davon. Die Wolverines wiederum fanden die passende Antwort. Erst Nicolai mit einem Run in die Endzone, dann Mohr mit einer vergleichbaren Aktion und einer zusätzlichen Aktion stellten auf das 22:20-Halbzeitergebnis.

Tim Jensen (Nummer 92) hat es schwer, seinem Rehburger Kontrahenten zu folgen. © Freese, Matthias

Im zweiten Durchgang unterlief der Offense der Wümmestädter mit einer Interception der spielentscheidende Fehler. Rehburg nutzte diesen aus und erlief einen erneuten Touchdown, den die Gäste mit zwei Extrapunkten zum 28:22 veredelten.