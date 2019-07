Nicolai beendet die Schwächephase

In der Offensive sorgte Philipp Nicolai (am Ball) mit seinen Läufen für zahlreiche Raumgewinne. Fotos: TrÉboute

Rotenburg - Von Nicolas Tréboute. Olaf Linkel gefiel gar nicht, was ihm da im dritten Viertel geboten wurde. „Das ist Arbeitsverweigerung! Habt ihr Bock auf Arbeitsverweigerung?“, fragte der Offense-Line-Coach provokativ in Richtung seiner Schützlinge, die nach einer starken ersten Hälfte drauf und dran waren, das Spiel noch leichtfertig aus den Händen zu geben. Doch nachdem die Hamburg Black Swans auf 9:18 verkürzt hatten, besannen sich die American Footballer von Northern United auf dem Trainingsplatz im Ahe-Stadion wieder auf ihre Stärken. Mit 30:16 gewannen die Gastgeber und setzen sich auf Playoff-Rang zwei der Oberliga.

„Vielleicht haben wir uns nach der Halbzeit etwas zu sicher gefühlt“, suchte Marvin Meyer nach einer Erklärung für die Schwächephase seiner Mannschaft, wollte sich jedoch nicht zu lange mit der Suche nach dem berühmten Haar in der Suppe aufhalten. „Es war ein geiles Spiel von uns, gerade in der Offense. Die Pässe haben gut funktioniert“, gab der Receiver der Gastgeber zu Protokoll. Nach einem ersten Viertel ohne Punkte war es Meyer selbst, der sein Team mit einem Touchdown nach Pass von Quarterback Paul Krüger mit 6:0 in Führung brachte. In der Offensive glänzte vor allem Runningback Philipp Nicolai, der einige Male erst nach 30 bis 40 Metern von der Hamburger Defense zu Boden gebracht wurde. Defensiv war für die Gäste oftmals Endstation bei Middle Linebacker Lars Wilkens, der mit harten, aber fairen Tacklings überzeugte.

So war es nicht verwunderlich, dass Northern United durch Matthias Janosch sowie David Behrens nach einer Interception der Gäste bis zur Pause auf 18:0 davonzog. Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Mannschaft von Headcoach Michael Müller war die Disqualifikation von Jan Stobberg, der sich zu einem Schlag gegen seinen Gegenspieler hinreißen ließ. „Es war relativ viel Gift in der Partie“, fand auch Meyer.

Nach der Pause ließen die Gastgeber nach und erlaubten sich einige Unkonzentriertheiten. Die Black Swans nutzten dies um auf 8:19 zu verkürzen. Doch gerade als das Momentum auf Seiten der Hansestädter zu sein schien, leisteten diese sich im Angriff ein Fumble. Nicolai krönte im folgenden Down seine überragende Leistung und sorgte mit einem Lauf in die gegnerische Endzone für die Entscheidung – 24:9. Meyer setzte sogar noch das 30:9 drauf. Da konnten es sich die Gastgeber sogar erlauben, zwei mögliche Extrapunkte liegen zu lassen. Das letzte Wort hatten zwar die Gäste, die nun den letzten Platz einnehmen, das hatte jedoch nur noch statistischen Wert.