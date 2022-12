NFV erlaubt den Einsatz von Frauen im Herrenbereich

+ © Freese Bis vor Kurzem durften Fußballerinnen wie Rotenburgs Manuela Schreier nur in der Jugend bei ihren männlichen Kollegen mitspielen. Ab sofort ist dies niedersachsenweit auch im Erwachsenenbereich erlaubt. © Freese

Der NFV hat unter anderem die Spielordnung angepasst. Auch in der Jugendordnung gibt es einige Änderungen.

Rotenburg – Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) geht neue Wege. Ab sofort gilt: „Der Einsatz von Frauen in Herren-, Altherren- und Altseniorenmannschaften ist zulässig.“ So steht es in der geänderten Spielordnung, die der Verbandsvorstand beschloss. Sehen wir also bald vereinzelt Spielerinnen wie zum Beispiel Manuela Schreier, die mit Zweitspielrecht in der U 18 des Rotenburger SV aufläuft, in den verschiedenen Herren-Teams? „Wenn das Potenzial da ist und die Frauen es gerne wollen, wieso nicht. Das ist eine Lösung, die grundsätzlich gut ist. Das habe ich mir schon viel eher gewünscht“, sagt Torsten Krieg-Hasch. Der Sportliche Leiter des Wümme-Clubs begrüßt außerdem die weiteren Änderungen – unter anderem in der Jugendordnung.

Die Entscheidung, Frauen künftig auch bei den Herren einsetzen zu dürfen, bezeichnet Krieg-Hasch als „Win-Win-Situation“. Zum einen würden die Spielerinnen profitieren: „Wenn ein Verein nur fünf, sechs Frauen hat und der nächste mit einer Damenmannschaft 50 Kilometer entfernt ist, müssen die Frauen diesen langen Weg nicht auf sich nehmen und können im Verein bleiben“, erklärt Rotenburgs Sportlicher Leiter und skizziert zum anderen die Vorteile einer „Mischmannschaft“ für Clubs wie den RSV: „Mit den Frauen können wir eine Zweite oder Dritte noch langfristiger halten.“ Er sei allerdings auch ein Freund davon, wenn es ausreichend Spielerinnen innerhalb eines Vereins gibt, ein reines Frauen-Team zu melden.

Anpassung der Verwaltungskosten

Übrigens: „Die Festspielregelungen gelten nicht für den wechselseitigen Einsatz von Frauen im Herrenbereich, jedoch bei mehrfachem Einsatz in verschiedenen Herrenmannschaften“, heißt es in der Spielordnung. Der ist außerdem zu entnehmen, dass die Verwaltungskosten für Spielwertungen und Straffestsetzungen statt 50 künftig nur noch maximal 30 Euro betragen dürfen. Beim Zurückziehen von Mannschaften sowie bei Spielverlegungen können jedoch weiterhin bis zu 50 Euro erhoben werden. „Die Änderung dient der finanziellen Entlastung der Vereine“, schreibt Marian Kobus, Teamleiter Verbandsrecht beim NFV, in einem Brief an die Vereine. Und: „Mit der Änderung wird auch verhindert, dass über die Verwaltungskosten eine ,Strafverschärfung‘ vorgenommen werden kann, indem hohe Verwaltungskosten veranschlagt werden.“

In der Jugendordnung wiederum gibt es zwei wesentliche Anpassungen. So dürfen bei den A- bis C-Junioren auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene fünf Spieler beliebig oft ein- und ausgewechselt werden. Bislang war diese Option nicht flächendeckend gegeben. Sowohl der Kreis Rotenburg als auch der Bezirk Lüneburg setzt diese Regelung jedoch bereits schon länger um. Die zweite Änderung betrifft das Probetraining. „Den Vereinen ist es untersagt, Junioren aus einem anderen Verein am Training teilnehmen zu lassen oder diese in Freundschaftsspielen sowie in Turnieren einzusetzen“, heißt es nun in der Spielordnung. Dies sei nur dann zulässig, „wenn der Verein, für den der Junior eine Spielerlaubnis besitzt, seine schriftliche Zustimmung erteilt hat oder ein Gastspielrecht gemäß Paragraf neun Absatz eins der Spielordnung erteilt wurde“. Krieg-Hasch spricht von einem „Anstandsding“ und erläutert: „Ich find es gut und konsequent. Das war ja in den meisten Fällen schon gelebte Praxis und wurde jetzt nur noch mal verschriftlicht. Das hätte aber auch schon früher passieren können.“