Neuer Wind für Müller-Elf durch Wink

Von: Mareike Ludwig

Bereit für den Sprung: Jesse Niepel, Douglas Wink, Thomas Pons, Kevin Braber, Keanu Kreitz, Tom Knaak und Danielo Kreitz (v.l.) gehören zu den Neuen von Coach Michel Müller (4.v.l.). © Ludwig

Der Rotenburger SV II hat sich unter anderem die Dienste von Douglas Wink gesichert. Trainer Michel Müller zog zudem auch diverse Youngster aus seiner U19 hoch.

Die kurze fußballfreie Zeit hat Michel Müller „extrem gutgetan“. Zum Ende der abgelaufenen Saison war der Spielertrainer des Fußball-Kreisligisten Rotenburger SV II „total müde und kaputt“. Jetzt steht der 25-Jährige motiviert und voller Tatendrang auf der Ahe-Sportanlage und freut sich auf die Vorbereitung für die kommende Spielzeit. Dass nicht nur Müller selbst motiviert ist, zeigt die große Resonanz beim Auftakttraining.

20 Spieler stehen auf dem Winterrasen und lauschen den Anweisungen. Unter ihnen ist unter anderem Douglas Wink. Der Neuzugang des abgestiegenen Kreisligisten TV Stemmen gab dem Wümme-Club sein Ja-Wort für die neue Serie. „Ich bin auf jeden Fall extrem ehrgeizig und werde versuchen, auch mal voranzugehen, wenn es drauf ankommt. Sportlich gesehen ist die erste Herren des RSV die größte Herausforderung für mich beziehungsweise ein Ziel, das mich hoffentlich dauerhaft zu mehr motiviert“, verrät Wink. Doch jetzt gilt sein Augenmerk erst mal klar der Müller-Elf. Dort will ihn sein neuer Coach auf den vorderen Positionen einsetzen. „Douglas verfügt über ein überragendes Tempo. Er hilft uns sofort weiter, er soll bei uns in der Offensive spielen und der Mannschaft weiteren Schwung verleihen“, betont Müller.

Stenogramm Weggänge: Iago Schreier (Studium in den USA), Johann Büchner (Pause), Hannes Butt (erste Herren), Jewgenij Teichreb (Alte Herren). Zugänge: Douglas Wink (TV Stemmen), Danielo Kreitz, Keanu Kreitz, Florian Bausmerth, Franko Jäger, Jonas Jungert, Kevin Braber, Tom Pons, Tom Schmudlach, Jesse Niepel (alle eigene U 19), Joel Knipp (JSG Fintau U 19/SV Lauenbrück), Giosuel Elias Vargiu (reaktiviert). Kader: Tor: Tom Knaak, Tobias Miesner - Abwehr: Franko Jäger, Jonas Jungert, Joel Knipp, Jonas Knaak, Keno Frenz, Nico Nachtigall, Tofik Osman, Tom Schmudlach, Melvin Fangmann, Morten Wilk - Mittelfeld: Bjarne Vogel, Aziz Arnavutoglu, Jesse Niepel, Cem Din, Daniel Ziel, Danielo Kreitz, Edis Din, Michel Müller, Florian Bausmerth, Linus Baselt, Paul Wodarz, Tom Pons, Keanu Kreitz, Giosuel Elias Vargiu - Angriff: Douglas Wink, Kevin Braber, Buba Jabbi, Hannes Lange. Trainer: Michel Müller. Betreuer: Keno Frenz. Saisonziel: Unter die ersten Sieben. Favoriten: Bremervöder SC, FSV Hesedorf/Nartum, TSV Groß Meckelsen.

Neben Wink begrüßt der Coach noch elf weitere Neuzugänge in seinem Team. Danielo Kreitz, Keanu Kreitz, Florian Bausmerth, Franko Jäger, Jonas Jungert, Kevin Braber, Tom Pons, Tom Schmudlach und Jesse Niepel stammen allesamt aus der eigenen Jugend, Giosuel Elias Vargiu wurde reaktiviert, Joel Knipp war zuletzt in der U 19 der JSG Fintau aktiv. Für den Großteil ist der Herrenbereich also Neuland. „Natürlich kann es mit einem so jungen und unerfahrenen Kader auch gefährlich werden, da die Kreisliga über spielstarke Mannschaften verfügt. Wir haben aber überhaupt keinen Druck und können befreit aufspielen“, sagt Müller, der sich Rang sieben als Saisonziel gesteckt hat.

Einzig Aziz Arnavutoglu ist nach dem „Karriereende“ von Routinier Jewgenij Teichreb von den erfahrenen Spielern übriggeblieben. „Ich war vergangene Saison lange verletzt und konnte erst zum Schluss wieder richtig spielen. So wollte ich nicht aufhören“, betont der 34-jährige Arnavutoglu. Diese Aussage freut Müller: „Aziz‘ Wort hat bei den Jungs Gewicht, er ist eine sehr präsente Figur bei uns, nicht nur auf dem Platz.“ Neuer Kapitän ist nach dem Weggang von Iago Schreier (Studium in den USA) übrigens Linus Baselt.

Wer schafft den sofortigen Sprung in die Startelf?

Den sofortigen Sprung in die Startelf traut der Trainer den Kreitz-Zwillingen Danielo und Keanu zu. „Die beiden sind riesige Talente. Mal schauen, wie sie sich bei uns entwickeln“, meint Müller. Zudem hat er noch Innenverteidiger Jonas Jungert und Außenverteidiger Tom Pons ganz oben auf seinem Zettel. „Jeder Spieler bekommt aber natürlich die Chance, sich bei uns zu zeigen. Das Positive ist, dass wir mittlerweile in der guten Situation sind, dass jeder zum Training kommen muss, um sich zu beweisen.“ Er selbst bleibt freilich die zentrale Figur auch auf dem Feld: „Ich denke schon, dass ich den Jungs etwas vermitteln kann und sie von mir lernen“, glaubt Müller.