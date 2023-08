Neuer Anstrich für das Tor zur Heide

Von: Mareike Ludwig

Für den neuen Anstrich beim VfL Visselhövede sorgen die Neuzugänge Malte Behrendt, Lukas Stahn, Ogur Beslenmis, Eike Beneke, Thomas Hahn, Timo Feldmann, Rainer Kraatz, Leandro Rodriguez Puga und Rafal Zyzak (v.l.) © Ludwig

Eine Vielzahl der Routiniers hat Visselhövede verlassen. Dafür sind zahlreiche Youngsters dazugestoßen. Logisch, dass die Jockusch-Elf erst mal tiefstapelt.

Wer sich die Kaderliste des VfL Visselhövede anschaut, dürfte beim Lesen etwas ins „Stolpern“ geraten beziehungsweise Zweifel haben, ob es sich wirklich um den Fußball-Bezirksligisten aus der Heidestadt handelt. Gleich zwölf neue Namen tauchen auf. Die Mannschaft von Coach Elias Jockusch hat in der Sommerpause einen fast komplett neuen Anstrich bekommen. Die „alten Wände“ wurden mit „frischen Farben“ renoviert.

„Es hat ein Umbruch bei uns stattgefunden. Die alte Generation ist quasi gegangen. Wir setzen nun verstärkt auf Nachwuchskräfte und wollen etwas Neues aufbauen. Natürlich brauchen die jungen Spieler noch ihre Zeit, aber alle haben definitiv Potenzial. Sie sind dabei nicht in der Pflicht, gleich vorwegzugehen“, unterstreicht Jockusch. Nach den Weggängen der Routiniers Michel Brückner, Oliver Dittmer, Michael Lohmann, Jan-Hendrik Warncke, Johann Belsch und Marco Jorzick lastet nun auf den Schultern der Leistungsträger Mirko Peter, Thies Lünzmann, Ole Bruns und Patrick Peter eine enorme Verantwortung. Bis auf Mirko Peter sind sie aktuell allerdings verletzt. „Mit den drei Ausfällen sind wir Stand jetzt von der Qualität her sicherlich schlechter besetzt. Dafür sind wir in der Breite besser aufgestellt“, meint der Trainer.

Stenogramm Weggänge: Michel Brückner (SG Heber-W.), Oliver Dittmer (TuS Hemslingen-Söhlingen), Jan-Hendrik Warncke (SG Schwitschen/Wittorf), Michael Lohmann, Marco Jorzick (beide Karriereende), Johann Belsch (SG Unterstedt), Dusan Cosic (Ciwan Walsrode II). Zugänge: Malte Behrendt (JSG Nordring U 18), Eike Beneke (zurück nach Verletzung), Ogur Beslenmis (TSV Ottersberg), Timo Feldmann, Hannes Pape, Leandro Rodriguez Pape (alle VfB Vorbrück Walsrode U 19), Thomas Hahn (SV GW Helvesiek), Rainer Kraatz (MTV Soltau II), Ole Homann (Rotenburger SV U 19), Lukas Stahn (MTV Jeddingen), Rafal Zyzak (Germania Walsrode), Peter Eze (Rotenburger SV II). Kader: Tor: Max Kregel, Malte Behrendt - Abwehr: Thomas Hahn, Thies Lünzmann, Ogur Beslenmis, Hannes Pape, Timo Feldmann, Leandro Rodriguez Puga, Eike Beneke, Rainer Kraatz, Björn Penzhorn, Peter Eze - Mittelfeld: Timm Greve, Lennard Haffke, Jelle Wegener, Edis Din, Mirko Peter, Jan Lünzmann, Ole Bruns, Atdhe Haliti, Ole Homann - Angriff: Finn Vollmer, Patrick Peter, Daniel Reuter, Cem Din, Marcel Fischer, Lukas Stahn, Rafal Zyzak. Trainer: Elias Jockusch. Co-Trainer: Kai Jager. Torwarttrainer: Torben Stradtmann. Athletiktrainer: Manuel Rodriguez Puga. Betreuer: Jens Ludwig-Eickhoff. Saisonziel: Klassenerhalt. Favoriten: Heeslinger SC II, TSV Ottersberg, SVV Hülsen.

Doch nicht nur auf dem Platz hat „Vissel“ einen neuen Anstrich bekommen, auch an der Seitenlinie tauchen neue, aber zum Teil durchaus bekannte Gesichter auf. Neben Jockusch sind künftig dort auch Torben Stradtmann als Torwarttrainer, Manuel Rodriguez Puga als Athletiktrainer sowie der einstige Leistungsträger Kai Jager als Co-Trainer zu finden. „Das ist natürlich klasse“, freut sich der Coach über die Unterstützung.

Gerade die Stradtmann-Verpflichtung dürfte bei Malte Behrendt eine Rolle gespielt haben. Der 17-jährige Torwart, zuletzt in der U 18 des Landesligisten JSG Nordring aktiv, entschied sich bewusst jetzt für den Schritt in den Herrenbereich, um von Stradtmann gefordert und gefördert zu werden. „Mit Torben haben wir einen Top-Mann für unsere Keeper. Er hat selbst höherklassig gespielt sowie trainiert und jede Menge Erfahrung. Malte ist indes ein talentierter Torwart und macht einen super Eindruck“, sagt Jockusch.

Kregel bleibt die Nummer eins

Dennoch hat sich das Trainerteam bereits festgelegt, dass Max Kregel wieder als Nummer eins in die Saison geht. „Wir verschließen unsere Augen aber nicht davor, über einen Wechsel nachzudenken, wenn es die Situation erfordert. Aktuell liegt Max aber einen Schritt weiter vorne“, verrät Jockusch. Und Kregel selbst fügt augenzwinkernd hinzu: „Im Tor brauchen wir keinen neuen Anstrich, da ist noch alles bestens im Lack.“



Durch die enormen „Renovierungsarbeiten“ macht Jockusch kein Geheimnis daraus, dass das Saisonziel ganz klar der Klassenerhalt ist. „Es wird eine schwere Saison für uns. Die fehlende Erfahrung ist nicht so einfach zu ersetzen. Wir müssen daher über das Kollektiv kommen. Uns reichen dabei keine 90 Prozent, um konkurrenzfähig zu sein“, warnt der Trainer.



Somit sieht Jockusch seine mittlere Generation in der Pflicht, künftig schon mehr Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen selbst zu treffen. Da betrachtet es Jockusch als Vorteil, dass Akteure wie Daniel Reuter, Timm Greve, Finn Vollmer oder Max Kregel bereits Drucksituationen aus der abgelaufenen Saison kennen, durch den Abstiegskampf gereift sind und fortan Aufgaben eines Führungsspielers übernehmen können. Gleiches gilt freilich auch für den erfahrenen Atdhe Haliti.

Hauptrollen für Beslenmis und Beneke

Diese Rolle traut der Trainer auch Eike Beneke zu. Der Innenverteidiger meldet sich nach knapp zweijähriger Knieverletzung zurück. „Er macht einen super Eindruck und ist komplett schmerzfrei. Ihm traue ich direkt einen Stammplatz in unserer Viererkette zu. Aber auch Ogur Beslenmis (der Rotenburger kommt vom Ligarivalen TSV Ottersberg zurück, Anm. d. Red.) kann direkt eine feste Rolle bei uns übernehmen. Er ist total ehrgeizig und geht vorbildlich vorweg“, lobt Jockusch, der kurzfristig noch Verteidiger Peter Eze vom Rotenburger SV II rüberlotste.



Solch eine brenzlige Situation, dass die Heidestädter wieder bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen müssen, will der Coach vermeiden. „Das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Das brauche ich nicht noch mal, dass wir so viele Nackenschläge wegstecken müssen. Das war eine harte Zeit“, denkt er zurück.



Fortan richtet sich sein Blick nur noch nach vorne. Um sich im neuen „Zuhause“ schnell heimisch zu fühlen, setzt der Trainer auf Teamabende. So sollte es nicht lange dauern, bis die „neue Farbe“ richtig getrocknet ist.