„Natürlich gönne ich mir Schokolade“

Mulmshorn - Von Mareike Ludwig. Die Weihnachtstage waren genau nach seinem Geschmack. Niels Halatsch hat es sich so richtig gutgehen lassen. Während Heiligabend Fisch und Spinat auf dem Tisch standen, gab es am ersten Feiertag Pute mit Rotkohl, Kartoffeln und Soße. Auch beim Kuchen hat er ordentlich zugelangt. „Dann esse ich so viel, wie ich schaffe. Und das ist eine Menge“, sagt der Mulmshorner und lacht. Solche Tage sind aber die absolute Ausnahme, denn normalerweise hält sich der Langstrecken-Triathlet strikt an seine Ernährung. Besonders akribisch ist er in der achtwöchigen Phase vor einem Ironman. Schlemmertage werden in der Zeit vergebens auf seinem Plan gesucht.

So genau hat es Halatsch jedoch nicht immer mit seiner Ernährung genommen. Seit knapp drei Jahren achtet der 29-Jährige penibel darauf, was auf seinen Teller kommt. Es war im Jahr 2015, als beim Mulmshorner ein Umdenken stattfand. Er hatte seinen Ironman (3,8 Kilometer Schwimmen, 190 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen) in Zürich abbrechen müssen. Totales Unwohlsein im Magen und Probleme mit der Muskulatur waren stärker als der Wille, den Wettkampf unbedingt beenden zu wollen. „Mein Körper hatte sich damals einfach nicht gut angefühlt. Nachdem ich den Wettkampf nicht geschafft hatte, war mir klar, dass ich etwas ändern muss“, erinnert sich Halatsch an sein Aha-Erlebnis.

Nach und nach hat der Ausdauersportler seine Ernährung umgestellt und einige ungesunde Sachen von seiner Liste gestrichen. „Ich fühle mich deutlich besser“, versichert Halatsch. Mittlerweile hat der Triathlet einen genauen Plan: Vier Löffel Müsli, eine Handvoll Goji-Beeren, einen Löffel Chia-Samen und ein bisschen Milch – so sieht unter der Woche sein Frühstück aus. „So weiß ich ganz genau, wie lange mein Vorratsspeicher gefüllt ist. Eineinhalb Stunden später steht die erste Trainingseinheit an. Das hat sich auf jeden Fall bewährt“, so Halatsch. Mit Erfolg: Erst kürzlich hat er das Ticket für die Ironman-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr auf Hawaii gelöst.

Zwischendurch gönnt sich der 29-Jährige einen Apfel oder eine Banane, ehe um 12 Uhr das Mittagessen auf den Tisch kommt. Basmatireis, verschiedenes Gemüse und ein Ei bruzzeln täglich in der Pfanne. „Da ist alles drin, was mein Körper braucht. Daher wechsele ich auch nicht das Gericht. Nur manchmal kommt noch Fleisch oder Fisch dazu. Mein Körper sendet mir schon Signale, wenn er mehr braucht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal krank war“, erklärt der Bundeswehrsoldat. Er ist besonders froh darüber, dass ihn sein Arbeitgeber unterstützt. „Ich gehe bei Wettkämpfen teilweise für die Bundeswehr an den Start, somit fördern sie mich auch und geben mir Freiräume zum Trainieren.“

Nach der Athletik- und Krafteinheit am Nachmittag gönnt sich Halatsch einen Kaffee und etwas rohes Gemüse. „Ich liebe Kaffe, der gehört für mich zum Tag dazu.“ Abends stehen nach dem dritten Training des Tages nur noch Rühreier oder Magerquark mit Honig auf dem Ernährungsplan. „Ich weiß, wofür ich es mache. Daher fällt es mir auch nicht schwer, auf viele leckere Dinge zu verzichten. Mein Körper hat sich mittlerweile daran gewöhnt, sodass ich auch gar nicht erst in die Versuchung komme. Mir fehlt wirklich nichts“, versichert Halatsch, der höchstens mal nach einer besonders erfolgreichen Trainingseinheit ein Stück Zartbitterschokolade genießt. „Das muss ich mir aber wirklich auch verdienen.“

Richtig „streng“ wird es acht Wochen vor einem Ironman. In dieser Pahse isst Halatsch „überladen viel“, da er in der Wettkampfgeschwindigkeit trainiert und sein Körper somit sehr viel Energie verbraucht. Besonders die Kohlenhydratspeicher werden gefüllt, um den enormen Belastungen standhalten zu können. „Eiweiße sorgen dafür, dass der Muskel wächst. Als Ausdauerathlet ist es aber kontraproduktiv. Daher muss ich schon genau darauf achten, was ich esse.“

Ist der große Tag gekommen, geht Halatsch noch eine Stufe weiter. Morgens isst er vier Gläser Babynahrung, da diese besonders leicht verdaulich ist. Kurz vor dem Startschuss gibt es noch einen Energieriegel mit reichlich Kohlenhydraten drin. „Damit komme ich sehr gut klar. Daher gibt es auch keinen Grund, etwas zu verändern. Magenprobleme kenne ich zum Glück gar nicht mehr“, meint der Ausdauerathlet.

Während der 3,8 Kilometer Schwimmen muss sein Körper ohne Flüssigkeits- oder Nahrungszufuhr zurecht kommen. Erst auf der 190-Kilometer-Radstrecke gibt es regelmäßig Salztabletten, isotonische Getränke und Energie-Gels. „Besonders die Nährstoffe sind wichtig, um die Konzentration aufrecht zu halten. Bei 190 Kilometern auf dem Rad gerät man schnell in den Tunnelblick“, weiß Halatsch aus eigener Erfahrung. Sein Fahrrad ist extra so konzipiert, dass alle benötigten Dinge windschnittig transportiert werden können. „Ansonsten gibt es auch noch Versorgunsstationen, an denen die Sportler ihre Produkte hinterlegen lassen können“, schildert der Mulmshorner, der sich immer besonders auf den abschließenden Marathon freut, da er während des Laufens nur Cola trinkt. „Der Koffein schüttet das Signal aus, dass man noch leistungsfähig ist. Daher esse ich zusätzlich noch Koffeinriegel“, sagt der leidenschaftliche Kaffeetrinker.

Wenn Halatsch nach knapp zehneinhalb Stunden ins Ziel kommt, kennt er kein Halten mehr. Dann ist quasi wieder Weihnachten. Es wird gegessen, was ihm in die Hände fällt. „Die Zeit vorher ist schon echt hart. Hinterher gönne ich mir auch mal einen Döner und mehr Schokolade. Alles andere wäre gelogen.“