Nasirs Näschen für die Tore ist beim Aufsteiger gefragt

Von: Vincent Wuttke

Neue „Spielfläche“: Borreir Nasir (links) und Luca Thoden kommen vom FC Walsede zum Aufsteiger TuS Brockel. Sie kennen damit die Liga bereits. © Denkmann

Als Neuling hat sich Brockel den Klassenerhalt als Ziel gesetzt. Die Wekel-Elf freut sich vor allem auf einen bestimmten Kontrahenten.

Der TuS Brockel ist zurück in der 1. Kreisklasse Süd. In der Relegation hatten die Fußballer gegen den TuS Hipstedt nichts mehr anbrennen lassen und so nach vier Jahren in der 2. Kreisklasse den Sprung nach oben geschafft. „Es ist für die gesamte Mannschaft einfach gut und an der Zeit, dass wir auch mal neue Gegner haben“, freut sich Coach Michael Wekel auf neue Herausforderungen. Und vor allem auf einen Kontrahenten: den TuS Hemslingen-Söhlingen. „So ein Derby gegen den Ortsnachbarn ist schon nett. Wir spielen ja teilweise auch zusammen Darts.“

Stenogramm Weggänge: Niclas Lüdemann (SG Unterstedt), Marcel Hartwig (TuS Bothel II), Michael Wekel (S40 Rotenburger SV). Zugänge: Borreir Nasir, Luca Thoden (beide FC Walsede), Murat Kolay (SG Heber/Wolterdingen) Kader: Tor: Niklas Waßner, Stefan Meyer - Abwehr: Jan Peter Runge, Falk Specht, Tjorve Schulz, Ole von Piechowski, Patric Kieslich, Finjan Meyer, Murat Kolay, Götz Könnecke - Mittelfeld: Kai Surek, Simon Grimme, Borreir Nasir, Luca Thoden, Nico Krüger, Christoph Meyer, Louis Voigt - Angriff: Joshua Könenkamp, Lucas Spillmann. Trainer: Michael Wekel, Heiko Badenhop. Betreuer: Finn Meier. Saisonziel: Klassenerhalt. Favoriten: FC Rüspel/Weertzen, TuS Hemslingen-Söhlingen.

Bei dem Prestigeduell und allen weiteren Partien ist jedoch mit Niclas Lüdemann Brockels bester Torschütze der vergangenen Saison nicht mehr dabei. Er versucht es beim Bezirksligisten SG Unterstedt. Auch Marcel Hartwig (TuS Bothel II) ist weg. Und der Coach? „Hat seine Karriere als Spieler endgültig beendet“, scherzt Wekel. Nachdem er in der vergangenen Saison doch wieder aufgelaufen war, „habe ich meinen Pass jetzt auch nicht mehr da und einen Schlussstrich gezogen.“ Wekel will sich auf die Aufgaben an der Seitenlinie konzentrieren und seinem neuen Trio bei der schnellen Integration helfen. Mit Luca Thoden ist ein Stammspieler des FC Walsede für die Defensive gekommen. Sein Kumpel Borreir Nasir war ebenfalls bei Walsede, kommt mit der Empfehlung von 14 Treffern und hat somit den Torriecher. Er könnte also Lüdemanns Job übernehmen. Zudem ist Murat Kolay (SG Heber/Wolterdingen) für die Defensive eine neue Alternative. „Die Spitze der 2. Kreisklasse ist auf einem Niveau mit den meisten Teams der 1. Kreisklasse. Aber es geht in der neuen Liga weitaus robuster zu. Das müssen wir schnell verinnerlichen“, weiß Wekel.