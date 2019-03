Nächster Halt Regensburg

Rotenburg – Für Yannick Rohdenburg geht es weiterhin steil bergauf. Zusammen mit seinem Doppelpartner Enrico Jakobi vom TuS Brietlingen hat sich sich der Badmintonspieler des SV Fortuna 83 Rotenburg für die vom 26. bis 28. April anstehenden Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U 22 qualifiziert. Diesen Coup machten sie durch den Einzug ins Viertelfinale der im K.o.-Modus ausgetragenen Norddeutschen Meisterschaften in Merseburg (Sachsen-Anhalt) perfekt.

Mit ein bisschen mehr Konstanz wäre für das eingespielte Duo sogar mehr möglich gewesen. „Wir haben im Viertelfinale nicht unsere beste Leistung abgerufen und uns in den entscheidenden Momenten zu viele Fehler geleistet“, gestand der Rotenburger trotz des größten Erfolges seiner bisherigen Laufbahn.

Das Spiel gegen Sebastian Böhm (TSV Glücksberg 09) und Jona Breitkreutz (TSV Altenholz) war von Beginn an äußerst ausgeglichen. „Uns war schnell klar, dass eigentlich was zu holen ist“, erklärte der Rotenburger. Dennoch ging der erste Durchgang mit 21:17 an Böhm/Breitkreuz. Im zweiten Satz schlugen Rohdenburg und Jakobi mit dem gleichen Resultat zurück, sodass es sich im finalen Satz beim Stand von 17:17 zuspitzte. „Dann haben wir aber leider vier Fehler produziert“, ärgerte sich Rohdenburg über die 17:21, 21:17, 17:21-Niederlage.

Doch die Enttäuschung währte nicht allzulange. Schließlich hatte der 21:18, 21:13-Sieg gegen die zuvor etwa gleichstark eingeschätzte Paarung Bjarne Reese (Eckernförder MTV) und Julius Thomsen (1. SV Schleswig 06) in der zweiten Runde dafür gesorgt, dass sich Rohdenburg mit dem geteilten fünften Platz in der Abschlusswertung als erster Spieler seines Vereins überhaupt für die Deutschen Meisterschaften qualifizierte. „Die Teilnahme an sich ist schon etwas, was man nicht alle Tage hat. Vielleicht dürfen wir sogar gegen Jugendnationalspieler antreten“, hofft das Talent darauf, sich mit den Besten messen zu dürfen. Auch mit Akteuren aus der Bundesliga rechnet er bei dem in Regensburg stattfinden Wettbewerb. „Da fahren Enrico und ich aber nicht mit zu großen Erwartungen hin. Allein, dass wir dabei sind, ist schon ein großer Erfolg“, sagte Rohdenburg. ntr