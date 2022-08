Nachtigall rettet Dornemann im Derby vor Rot

Von: Matthias Freese

Im Gleichschritt: Dieses Mal hat Danielo Kreitz (links) das Nachsehen gegen Bothels Keeper Fabian Bock – insgesamt markierte der Stürmer aber zwei Tore im Derby. © Freese

Der Rotenburger SV II fuhr gegen Bothel den ersten Saisonsieg ein. Mit einer fairen Geste fiel zudem Abwehrmann Nico Nachtigall auf.

Rotenburg – Die Nachspielzeit hätte für Tim Dornemann fast noch ein Nachspiel gehabt. Für einige Sekunden war die Partie für den Stürmer des TuS Bothel bereits vorzeitig beendet, doch Schiedsrichter Jannis Düls (FC Oste-Hamme) nahm die Rote Karte im Nachbarschaftsduell der Fußball-Kreisliga beim Rotenburger SV II wieder zurück. Dennoch beendeten die Gäste das Spiel in Unterzahl, weil Julian Prinz zuvor schon Gelb-Rot gesehen hatte (84.) – hinzu kam für sie eine 1:4 (0:2)-Niederlage. „Das war für ein Derby eine Spur zu wenig“, gestand Bothels Coach Dennis Schlifelner.

Turbulent verlief vor rund 120 Zuschauern im Ahe-Stadion die Schlussphase. Dornemann hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit gerade die Riesenchance zum 2:3 gegen Rotenburgs Keeper Tom Knaak vergeben, als der Unparteiische überraschend den roten Karton zückte. „Für mich hat er den Torwart beleidigt“, erklärte Schiedsrichter Düls. „Da der Rotenburger Kapitän aber gesagt hat, dass es nicht gegen den Torwart ging, habe ich die Rote Karte zurückgenommen.“ Eine faire Geste von Innenverteidiger Nico Nachtigall, der nach der Auswechslung von Linus Baselt die Binde übernommen hatte. „Ich habe mich selbst beleidigt“, berichtete später Dornemann, da er sich über die vergebene Chance so sehr geärgert habe.

37 Sekunden nach der Pause trifft Kreitz

Ärgern durften sich die Botheler aber auch über ihre Leistung, wenngleich sie den Ausfall von gleich sechs Stammkräften beklagten – zuletzt waren Nico Schanowski (Verdacht auf Bänderriss) und Kevin Altmann (Erkältung) dazugekommen. „Auch die elf Jungs, die auf dem Platz standen, hätten es richten können. Wir haben aber in der ersten Halbzeit zu wenig investiert“, fand Schlifelner. Im Tor stand bereits der vierte Keeper in dieser Saison – Fabian Bock, der eigentlich in der Dritten und bei den Altherren spielt. „Meine Fußballrente habe ich mir auch anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich mehr zugucken – und jetzt stehe ich hier“, flachste er während des Spiels.

Vor der Pause war Bock zweimal geschlagen – erst verlud ihn Stürmer Danielo Kreitz (13.), dann Linus Baselt per Elfmeter nach Foul von Dennis Kroll an Spielertrainer Michel Müller, der sich als zweite Sturmspitze aufgeboten hatte. „Das hat ganz gut funktioniert mit Danielo und mir“, meinte Müller, der schon das 1:0 vorlegte und unmittelbar nach der Pause das 3:0, das erneut Kreitz markierte. „Das Gegentor fällt natürlich zum genau falschen Zeitpunkt“, wusste Schlifelners Trainer-Kompagnon Nico de Vries. Gespielt waren nämlich erst wieder 37 Sekunden.

Auf die Beine kommen: Rotenburgs Verteidiger Jonas Knaak zieht nach einem Zweikampf Bothels Stürmer Sebastian Wichern wieder hoch. © Freese

Die Partie schien entschieden, doch mit dem Anschlusstreffer durch Julian Prinz in der 76. Minute meldete sich Bothel plötzlich wieder zurück. „Ich verstehe nicht, dass die Jungs immer diesen Impuls brauchen“, bemerkte Schlifelner, während Michel Müller meinte: „In der letzten Viertelstunde hatten wir ein bisschen Angst zu gewinnen, da haben wir viele dumme Fouls begangen, hatten mit Tom Knaak aber einen Riesenrückhalt.“ So parierte die Nummer eins auch einen Schuss von Phil Stölpe glänzend (77.) und vereitelte die Großchance von Dornemann. Den Schlusspunkt setzte schließlich in der siebten Minute der Nachspielzeit Erste-Herren-Leihgabe Jannik Niepel, nachdem Buba Jabbi ein Missverständnis von Bock und Malte Woltmann genutzt, den Ball aber an den Innenpfosten gesetzt hatte. Coach Müller war jedenfalls nach dem ersten Saisonsieg seiner Rasselbande im vierten Anlauf erleichtert: „Jetzt ist ein bisschen der Druck raus und wir können im Derby gegen die SG Unterstedt befreit aufspielen.“ Der TuS Bothel rutschte mit sechs Punkten hingegen auf Rang sechs ab.