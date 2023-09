Nach WM-Titel: Greve und Bührmann rechnen (noch) nicht mit einem Hype

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Werfen bald noch mehr Jugendliche den Basketball in Richtung des Korbes? Die Hurricanes-Verantwortlichen sind sich da nicht allzu sich. © Freese

Millionen Deutsche haben das Finale der Basketball-WM verfolgt. Die beiden Hurricanes-Verantwortlichen äußern sich dennoch eher zurückhaltend.

Scheeßel – Erst eine halbe Woche liegt der erste WM-Titel der deutschen Basketballer in ihrer Geschichte zurück. Mit der Bronzemedaille bei der letztjährigen Heim-EM deuteten Kapitän Dennis Schröder und seine Teamkollegen bereits ihr Potenzial an. Nun stellt sich die Frage, profitieren von dem kurzfristig entstandenen Hype auch die heimischen Ligen und gibt es im Jugendbereich langfristig einen größeren Zulauf? Christian Greve zeigt sich noch etwas zurückhaltend: „Es ist zu früh, das abschließend sagen zu können.“ Der Coach des Damen-Zweitligisten Avides Hurricanes schließt einen positiven Trend in den nächsten Monaten aber nicht aus.

„Aktuell ist es noch nicht so, dass alle bei uns anrufen, um ihr Kind anzumelden“, erzählt Greve. Die Anzahl von rund 250 Jugendspielern – aufgeteilt auf die U 8 bis zur U 18 – nennt er „solide“. Und: „Wir können für jeden Jahrgang Basketball anbieten. Dieses Jahr haben wir sogar zwei U 12-Mannschaften gemeldet.“ Hinzu kommen je eine gemischte U 8 und U 10 sowie je eine männliche und weibliche U 14, U 16 und U 18. Während die beiden ältesten Jahrgänge von den hauptamtlichen Trainern Edgars Ikstens und Greve gecoacht werden, übernehmen die 13 ehrenamtlichen die Verantwortung bei den jüngeren Teams sowie der ersten Herren. Unter ihnen befindet sich seit Sommer Herren-Spieler Tom Friedrichs, der im Rahmen seines FSJ beim Training unterstützt und in der Schule am Grafel eine Basketball-AG leitet, die es seit diesem Jahr neuerdings gibt.

Gute Arbeit der Jugendtrainer als Anzugsmagnet

„Das ist ein erster Anknüpfungspunkt, um die Kinder an den Sport zu bringen“, weiß Utz Bührmann. Wie der Vorstand der Hurricanes schätzt auch Greve die Chance, einen Zuwachs in der Jugend durch sportlichen Erfolg der Nationalmannschaft zu generieren, als vergleichsweise gering ein: „Wir sind ein kleiner Verein und ein kleines Dorf. Ich glaube, dass eine gute Arbeit der Jugendtrainer mehr Leute anzieht als vermehrte mediale Berichterstattung.“

Kritik äußert er dennoch an eben dieser: „Die Frage ist, wie weit ist so ein WM-Sieg medial überhaupt vertreten. Die Flick-Entlassung wurde definitiv mehr gespielt und diskutiert.“ Zudem weist Greve darauf hin: „Es muss bei denen das Interesse geweckt werden, die bislang noch nicht in der Basketball-Bubble sind.“ Dies sei nicht garantiert, wenn die Partien mit deutscher Beteiligung – mit Ausnahme des Finales – nicht im Fernsehen gezeigt würden, sondern nur über einen Internet-Livestreams kostenlos abrufbar seien, meint Bührmann.

Bührmann erwartet keine Verdopplung der Zugänge

Einen Run auf seine Jugendteams würde der Hurricanes-Vorstand trotz allem natürlich nicht ablehnen: „Es würde uns auf jeden Fall helfen.“ Aus den Erfahrungen der letzten Jahre hätten sich die Zu- und Abgänge in seiner Sparte ausgeglichen, verrät Bührmann und nennt durchschnittlich 25 neue Pässe pro Saison. Selbst die Corona-Zeit habe keine merklichen Verluste verursacht. „Dass wir durch den WM-Titel nächstes Jahr auf einmal doppelt so viele Neuzugänge haben, erwarte ich nicht“, wagt Bührmann eine Prognose.