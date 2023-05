Nach Rot für Misere brechen bei Rotenburg die Dämme

Von: Hendrik Denkmann

Vorzeitiger Feierabend: Rotenburgs Lukas Misere verlässt das Feld schon nach 31 Minuten, nachdem er bei einem Tempogegenstoß die Rote Karte gesehen hat. © Freese

Rotenburg kassiert zum Abschluss in Habenhausen die höchste Saisonpleite. Vor allem am Keeper der Gastgeber scheitern die Wümmestädter.

Rotenburg – Die rund 45 Kilometer lange Anreise zum abschließenden Auswärtsspiel gegen den ATSV Habenhausen stellte für den TuS Rotenburg die erste große Hürde dar. „Wir standen in der Vollsperrung in Oyten und haben deshalb den Anpfiff von 19 auf 19.30 Uhr verlegt. Später ging es nicht. Die letzten sind erst um Viertel nach sieben eingetroffen“, erklärte Coach Daniel van Frayenhove. An ein normales Aufwärmen war also nicht zu denken. Zur zweiten Hürde für die Oberliga-Handballer wurden die Gastgeber, die bis auf das 1:0 von Lukas Misere durchgängig führten und den Wümmestädtern ihre höchste Saisonniederlage zuführten – 22:42 (9:16).

Vor allem an Torwart Daniel Sommerfeld war für die Gäste kein Vorbeikommen. „Wir haben ihn zum Helden des Spiels geworfen“, lobte van Frayenhove den scheidenden Schlussmann der Gastgeber, der nur 22 Gegentore zuließ. Aufseiten der Rotenburger war es das letzte Spiel von Chris Ole Brandt. Den Rückraumspieler und drittbesten Torschützen der Oberliga Nordsee zieht es zur neuen Saison in die dritte Liga. Das genaue Ziel ist noch unbekannt. „Wir werden Chris Ole nicht eins zu eins ersetzen können. Das ist echt schwer“, weiß sein Coach.

Van Frayenhove testet 3-2-1-Abwehr

In seinem letzten Auftritt kam Brandt lediglich auf für ihn unübliche zwei Treffer. Bester Werfer der Rotenburger mit sechs Toren war dieses Mal Jens Behrens. „,Jakob‘ hat ein gutes Spiel gemacht. Er war wirklich stark“, hob van Frayenhove seinen zweiten Rückraumexperten hervor. Mit dem ersten Tor verkürzte Behrens auf 5:8 (14.). „Gerade in der ersten Halbzeit kann ich der Mannschaft kaum einen Vorwurf machen. Vorne haben wir zwar nicht genug gemacht. Die Abwehr war aber gut. Wir haben ein 3:2:1 ausprobiert.“

Das änderte sich in Durchgang zwei schlagartig. Keine halbe Minute war gespielt, da sah Lukas Misere Rot für einen Schubser bei einem Tempogegenstoß, der ohnehin zur absoluten Waffe der Südbremer avancierte. „Von den 42 Toren haben die gefühlt 25 darüber erzielt“, vermutete van Frayenhove und gestand: „Nach der Roten Karten sind die Dämme gebrochen und die waren schnell mit 13 Toren weg. Danach ist das Spiel dahingeplätschert. Am Ende haben sie verdient gewonnen.“

Rotenburgs Coach zieht Bilanz

Allzu hoch hängen wollte Rotenburgs Trainer die Niederlage dann aber auch nicht und bilanzierte: „Das war ein typisches letztes Spiel, in dem es um nichts mehr ging. Wir stehen mit acht Punkten über der Linie. So früh hat Rotenburg, glaube ich, schon lange nicht mehr die Klasse gehalten. Es war eine gute Saison. Ich hätte aber gerne 23 Punkte gehabt.“