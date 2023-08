Nach Kiels Kopfverletzung: Spielabbruch in Sottrum

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Während der Krankenwagen anrollt, ist Hülsens Coach Uwe Bischoff (2.v.r.) im Austausch mit dem Schiedsrichter-Team. © Denkmann

Am Abend gibt Sottrums Coach Jannis Oberbörsch bereits Entwarnung. Derweil ist eine Neuansetzung des Spiels gegen Hülsen wahrscheinlich.

Sottrum – Plötzlich ist es komplett still auf dem Fußballplatz an der Alten Dorfstraße. Gästespieler Mattes Thölke will gerade noch seinen 1:1-Ausgleichtreffer bejubeln, da sieht der Offensivmann des SV Vorwärts Hülsen Gegenspieler Andreas Kiel regungslos neben dem Pfosten liegen und eilt stattdessen wie zahlreiche Kicker beider Bezirksligisten zum Abwehrspieler des TV Sottrum. Nach rund einer Viertelstunde gibt es die Teil-Entwarnung: Der 34-Jährige ist nicht nur recht schnell wieder bei Bewusstsein, sondern bewegt sich auch gestützt in den herbeigerufenen Krankenwagen. Dennoch ist klar, dass die Partie in der 62. Minute abgebrochen und nun wohl neu angesetzt wird.

„Rein menschlich hätte man sagen können, du spielst für ihn weiter, aber das wäre nicht richtig gewesen“, meint Jannis Oberbörsch. Sottrums Coach war nach einem Zeichen seiner Spieler direkt zur Unfallstelle gelaufen, um sich selbst ein Bild zu machen: „Ich dachte erst, dass er sich irgendwie am Bein verletzt hat oder so. Aber dann war schnell klar, dass er eine Kopfverletzung hat.“ Was war passiert? Nach einem Querpass hatten die Gäste Keeper Tobias Engel ausgespielt, sodass das Tor für Thölke frei war. Der Hülsener beförderte unter Bedrängnis von Kiel den Ball über die Linie. Jedoch prallte der Sottrumer aus dem Zweikampf heraus mit dem Kopf gegen den Pfosten.

Hülsen unterstützt Sottrums Entscheidung

Nach fünf Minuten trifft der Krankenwagen ein und fährt direkt auf den Platz neben das Fußballtor. Derweil tauschen sich Oberbörsch und Gästetrainer Uwe Bischoff unter anderem mit dem Schiedsrichtergespann um Tim Lahse (TSV Elstorf) über das weitere Vorgehen aus. Auch ein Gespräch mit den jeweiligen Teams folgt. „Der Schiedsrichter hat gesagt, das Spiel muss neu angesetzt werden“, erklärt Oberbörsch und bekommt Zuspruch von seinem Gegenüber: „Was Sottrum entscheidet, machen wir mit. Wir sind Amateure. Da geht so etwas vor.“ Beide Trainer haben im Herrenbereich nach eigenen Angaben noch nie zuvor einen Spielabbruch „wegen so einer heftigen Verletzung erlebt“ (Bischoff).

Somit rückt ein durchaus lebhaftes Spiel zweier Top-Teams der Bezirksliga in den Hintergrund, wie Oberbörsch zugibt. Sottrums Coach hat im Vergleich zur 1:6-Niederlage im Bezirkspokal gegen Hülsen von vor zwei Wochen von einer Vierer- auf eine Dreierkette umgestellt und zudem in Kapitän Eike Buckenberger einen deutlich defensiv orientierten Spieler neben Justin Lünzmann auf die Doppel-Sechs gestellt. „Die haben deutlich tiefer gestanden“, bemerkt Bischoff, dessen Elf somit nicht erneut über einfache Doppelpässe auf den Außen durchkommt. Stattdessen packen die Gäste gerade in Durchgang eins den einen oder anderen hohen Diagonalpass aus, während Sottrum es über ein schnelles Umschaltspiel versucht, aber oft falsche Entscheidungen trifft. Somit bleiben Chancen auf beiden Seiten eher Mangelware. Gefährlich wird es nur beim Schuss von Yannick Böhling ans Außennetz (8.) und als Hülsens Micha Langreder den Ball knapp neben den Pfosten setzt (43.). Im direkten Gegenzug klingelt es allerdings. Patrick Brillowski steckt auf Helge Osmers durch, der auf Torschütze Böhling querlegt (44.). Nach der Pause gleicht Thölke mit der ersten Möglichkeit aus (62.). Kurz darauf ist Schluss.

Andreas Kiel (am Ball) klärt die Situation. © Denkmann

Einige Stunden später dann die vollständige Entwarnung. „Er hat eine Gehirnerschütterung. Es ist nichts kaputt und er ist noch mal glimpflich davongekommen“, verrät Oberbörsch nach einem Telefonat mit Kiel. „Er ist mittlerweile aus dem Krankenhaus raus und hat schon gefragt, ob er am Dienstag zum Training kommen kann.“