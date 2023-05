Nach dem Klassenerhalt ist beim RSV Zeit für einige Experimente

Daumen hoch: Auch Tobias Kirschke freut sich über den Klassenerhalt. Nun meldet er sich nach seiner Verletzung im Training zurück. © Freese

Trainer Tim Ebersbach will mit seinem RSV den einstelligen Tabellenplatz halten. Zudem verrät er seine Planung mit dem genesenen Tobias Kirschke.

Rotenburg – Der Klassenerhalt ist fix. Lassen die Fußballer des Rotenburger SV in den verbliebenen drei Spielen die Saison in der Oberliga nun locker ausklingen? „Nein, dafür sind die Jungs zu ehrgeizig“, betont Trainer Tim Ebersbach vor dem Auswärtsspiel gegen den MTV Eintracht Celle am Sonntag um 15 Uhr. Er gibt jedoch auch zu: „Die Anspannung ist weg. Das war gegen Bersenbrück in den ersten 20 Minuten zu sehen.“

Für einen kleinen sportlichen Anreiz ist beim Tabellenachten aber gesorgt. „Wir wollen unsere gute Serie halten und 2023 zu Hause weiterhin ungeschlagen bleiben. Und wir wollen den einstelligen Tabellenplatz halten“, nennt Ebersbach die beiden Ziele. Ähnlich dürfte die Ausrichtung beim kommenden Gegner sein. Celle befindet sich aktuell mit einem Punkt weniger direkt hinter dem RSV. „Das wird ein Spiel um Platz acht und neun“, sagt Ebersbach und gibt vor: „Das Ziel ist es, einen Punkt mitzunehmen. Die sind im Moment wieder gut drauf.“ Allerdings sei dies nicht immer der Fall. „Celle steht für Spektakel. Die haben ihre Phasen. Mal gewinnen sie fünf Spiele am Stück, mal verlieren sie fünf. Sie sind eine eingespielte Truppe und spielen seit Jahren mit einem Kern, der aus zwölf bis 14 Jungs besteht“, weiß der RSV-Coach.

Ebersbach hofft auf sein Zentrums-Duo

Angesichts des sicheren Klassenerhalts ruft er nun die Zeit für einige Experimente aus: „In dieser Phase probiert man mal was aus und lässt Spieler auf anderen Positionen spielen.“ Drei Kandidaten dafür könnten Peter Bolm, Noel Lohmann und Arthur Bossert sein. Während Ebersbach die beiden Erstgenannten im 3-4-3-System als Schienenspieler austesten wolle, solle Letzterer auch mal als Innen- oder Außenverteidiger spielen. Sie haben das im Training alle schon mal gemacht, aber in Pflichtspielen bisher noch nicht.“

Auch der restlichen personellen Planung schaut Ebersbach erfreut entgegen. Nach langer verletzungsbedingter Pause stieg Tobias Kirschke unter der Woche erstmals ins Training ein. „Er wird aber wohl für die Zweite spielen“, vermutet sein Coach, der wiederum auf einen Einsatz der zu Beginn der Woche kränkelnden Alexander Arnhold und Stefan Denker hofft.