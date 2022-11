Nach Bezeks Rot kippt das Spiel in Oldenburg

Von: Matthias Freese

Als Kapitän führte Marcello Muniz (l.) den RSV für den angeschlagenen Stefan Denker aufs Feld. Hier kommt er gegen Oldenburgs flinken Vorbereiter Tim Janßen aber einen Tick zu spät. © Freese

Rund 50 Minuten hielt der Rotenburger SV gut mit. Nach dem Platzverweis kassierte die Ebersbach-Elf auf dem Oldenburger Kunstrasen noch drei Tore.

Oldenburg – Ab der 48. Minute erlebte Wedat Bezek die Partie nur noch von der zweiten Reihe aus – auf der Tribüne des Hans-Prull-Stadions. In einer der grünen Sitzschalen gekauert, verfolgte der Mittelfeldspieler des Rotenburger SV von dort, wie sich seine in Unterzahl agierenden Oberliga-Fußballer auf dem Kunstrasenplatz noch drei Gegentreffer einfingen und dementsprechend mit 0:3 (0:0) dem VfL Oldenburg unterlagen. „Es tut mir für die Mannschaft leid. Ich kann mich nur entschuldigen“, meinte Bezek, der zu Beginn der zweiten Hälfte die Rote Karte von Referee Maximilian Nie-Hoegen (SV Altenlingen) gesehen hatte, weil ihm das Wort „Blindfisch“ rausgerutscht war.

„Das war die spielentscheidende Situation“, wusste RSV-Trainer Tim Ebersbach, der seinem Sechser jedoch keinen Vorwurf machte. „Natürlich müssen wir die Rote Karte akzeptieren, aber drei Sekunden vorher hat der Schiedsrichter ein Foul an Wedat nicht gegeben. Das hat über den ganzen Platz geknallt. Da kann man dann vielleicht auch Fingerspitzengefühl zeigen.“ Tat der Unparteiische, der kurzfristig für die angesetzte Frauen-Bundesliga-Schiedsrichterin Irina Stremel eingesprungen war, aber nicht. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf für die Wümmestädter, die sich eine Halbzeit lang absolut auf Augenhöhe mit den Kunstrasen-Spezialisten von der Hunte duelliert hatten.

Trost vom Routinier: Björn Mickelat (l.) begleitet Wedat Bezek nach der Roten Karte vom Platz. © Freese

In der 60. Minute traf Omar Kujabi zum 1:0, nachdem der starke Tim Janßen zuvor im Sprint Kevin Klee stehengelassen hatte und flach in die Mitte flankte. „Der spielt den Ball unfassbar gut“, staunte der als Innenverteidiger aufgelaufene Björn Mickelat. Zumal Janßen das zweite Tor ähnlich perfekt für Luca Mittelstädt vorbereitete – der Torschütze kam vor Bewacher Mickelat an den Ball (67.). „Der Einzige, der uns richtig wehtun konnte, war Janßen. Aber das ist eben die individuelle Klasse von Oldenburg“, fand Ebersbach und stellte fest: „Die Rote Karte, dann das 1:0 – da war das Spiel weg.“

Dabei besaßen seine Mannen durchaus noch Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Allen voran der auffällige und eifrige Zehner Erik Köhler, der per Kopf scheiterte (74.), aber auch der eingewechselte Noel Lohmann nach Köhler-Vorarbeit (90.+2). Dass die Gastgeber letztlich mit dem Schlusspfiff noch auf 3:0 durch Victor Appiah erhöhten, wurde dem Auftritt der Rotenburger, bei denen Schlussmann Jeroen Gies einige Mal gut reagierte, nicht mehr gerecht. „Mit elf Mann hätten wir eine realistische Chance gehabt, etwas mitzunehmen“, war sich Mickelat sicher. „Aber das kannst du nicht verkraften.“

Lufthoheit: Kevin Klee köpft den Ball weg. Luca Mittelstädt (r.) steigt gar nicht erst hoch. © Freese

Hinzu kam, dass Ebersbach schon vor dem Spiel hatte umstellen und sein Team gleich auf drei Positionen gegenüber dem 3:0 gegen Arminia Hannover verändern müssen. Während Tom Kanowski gesperrt war (für ihn übernahm Marcello Muniz die linke Seite), blieben auch Sämi van den Berg (muskuläre Probleme) und Stefan Denker draußen. Beim Kapitän hatte nach dem Training auf Kunstrasen am Freitag in Sittensen das operierte Sprunggelenk „ein bisschen reagiert“. So rückten neben Peter Bolm als Stürmer auch Kevin Klee und Mickelat in die Startelf – als Innenverteidiger auf den Halbpositionen der Dreierkette. Als Kapitän führte der Brasilianer Muniz das nun wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutschte Team aufs Feld. Und auch für die verwaiste Position des Ersatzkeepers fand sich kurzfristig eine Lösung: Altherrenspieler Dennis Karstens stellte sich zur Verfügung.

Plötzlich im Oberliga-Kader: Altherrenspieler Dennis Karstens sprang als Ersatzkeeper ein. © Freese