Munezero hinterlässt gegen Bevern einen super Eindruck

Von: Manfred Krause

Ein gelungener erster Liga-Einsatz: Tonny Munezero (l.) – hier gegen Dominik Willkomm – trifft dreimal. © Krause

Der Neuzugang schießt drei Tore beim 5:5 in Bevern. Nach der 5:2-Führung bringt der Platzverweis von Jannik Niepel einen Bruch in die Partie.

Bevern – Was für ein verrücktes Kreisliga-Spiel zum Auftakt der neuen Saison. Die Fußballer des Rotenburger SV II legten beim TSV Bevern eine spielerisch starke erste Halbzeit hin und führten verdient mit 4:2. Doch nach dem Seitenwechsel gaben die „Jungspunde“ von Coach Torsten Krieg-Hasch das Spiel trotz einer 5:2-Führung aus der Hand und mussten sich nach dem Platzverweis von Jannik Niepel (54.) mit einem 5:5 begnügen.

Mit seinen gut 1,65 Meter war Tonny Munezero eindeutig der Größte und hinterließ gegen kantige Verteidiger einen bleibenden Eindruck. Der wuselige Stürmer war in den ersten 45 Minuten nicht zu packen und traf dreimal zur 4:2-Pausenführung (15./37./44.). Das zwischenzeitliche 2:0 erzielte Jannik Niepel per Strafstoß (25.). Marvin Meyer (30.) und Patrick Willen (40.) verkürzten jeweils.

Niepel hätte sich „deutlich mehr Mumm“ gewünscht

„Ich bin mächtig stolz auf meine Mannschaft, denn die haben in der ersten Halbzeit wirklich guten Fußball gespielt“, fand Coach Krieg-Hasch. In der Tat konnte er gerade in Hälfte eins mehr als einverstanden sein, denn die Kugel war am Boden und lief gut durch die eigenen Reihen. Das 1:0 legte Dorin Turcanu mit einer präzisen Flanke für Munezero auf (15.). Und die Entstehung des 3:1 war wie aus dem Lehrbuch. Nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum lief das Umschaltspiel in Perfektion und Munezero, der auch noch das 4:2 erzielte, schloss souverän ab (37./44.).

Nach dem Wechsel erhöhte Maik Müller sogar auf 5:2 (52.). Die Gelb-Rote Karte gegen Jannik Niepel, der als Sechser agierte, sorgte dann für einen Bruch im Spiel (54.). „Ich hätte mir nach meinem Ausscheiden schon deutlich mehr Mumm von unserer Defensive gewünscht. Dennoch haben wir in der ersten Halbzeit gute spielerische Ansätze gezeigt und sind auf einem guten Weg“, bemerkte Niepel. Bevern machte in Überzahl Druck, nutzte die Räume und glich in sechs Minuten durch Marvin Meyer (66./69.) und Fabian Lott zum 5:5 aus (72.). Dabei versuchte Krieg-Hasch, seinem jungem Team immer wieder Hilfestellungen zu geben. Das zeigte sich auch nach dem bitteren 5:5 kämpferisch, setzte Konter und hatte das nötige Glück, dass Marvin Meyer im Eins-gegen-eins an Keeper Tom Knaak scheiterte (82.).